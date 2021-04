Pokud chce vláda zakázat setkávání lidí, měla by požádat o nouzový stav, upozorňuje ústavní právník

Vláda nemůže po skončení nouzového stavu omezit, kolik přátel nebo známých se může sejít. V rozhovoru pro Radiožurnál to uvedl ústavní právník Jan Wintr. Pokud by kabinet chtěl setkávání zakázat, musel by podle něj požádat sněmovny o prodloužení nouzového stavu. Zároveň ostře kritizoval ministra zdravotnictví za ANO Petra Arenbergera kvůli jeho výroku, že omezení nařídí, přestože tuší, že by ho později soud zrušil. Rozhovor Praha 13:57 10. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní právník Jan Wintr | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Může vláda po skončení nouzového stavu omezit shromažďování lidí na dvě osoby venku i v budově?

Podle mě nemůže. Tohle závažné omezení svobody pohybu a práva na soukromí není možné. Pandemický zákon umožňuje pouze zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při kterém dochází ke kumulaci lidí na jednom místě.

Je možné to udělat tak, jak je to v opatření exministra Blatného, že se zakáže pořádání spolkových, tanečních a podobných akcí, kde je víc než 20 lidí nebo kde je víc než 10 lidí, to si myslím, že se do toho vejde. Ale nějaké plošné stanovování, kolik lidí, kolik známých se může potkat na něčem, co není organizovaná akce, podle mě není vůbec možné.

Ministr Arenberger počítá s tím, že o tom může rozhodnout a lidé budou muset opatření dodržovat, než ho zruší soud. Je to pravda?

Tento přístup ministra mě velmi mrzí. Před několika dny sliboval, že bude zachovávat Ústavu České republiky a zákony a uvádět je v život. A přístup představitele veřejné moci, když řekne, že ví, že tu pravomoc nemá, ale stejně to opatření vydá, protože mu bude trvat aspoň 14 dní, než ho zruší soudy, si myslím, že je naprosto neakceptovatelné. Musím říct, že tímto včerejším vyjádřením pana ministra jsem pobouřen.

„Nemůžeme podle pandemického zákona omezovat lidi v tom, jestli jich pohromadě bude více nebo méně. Nejde to. Oni musí naše mimořádné opatření respektovat, dokud ho nezruší soud.“ Petr Arenberger (ministr zdravotnictví)

Řekl byste, podobně jako komentátor David Klimeš, že pandemický zákon má výraznou slabinu v tom, že neumožňuje omezit svobodu pohybu? Třeba v Německu to zákon za jistých podmínek dovoluje.

V Německu to zákon dovoluje. Ale myslím, že český Parlament přijal velmi správné stanovisko, že to musí být odstupňované, že ta nejzávažnější omezení svobod, jako je třeba omezení svobody pohybu a pobytu, skutečně musí být na základě nouzového stavu, na základě zmocnění v ústavním zákoně o bezpečnosti, s permanentní kontrolou Poslanecké sněmovny.

Pandemický zákon byl vždy zamýšlen na méně závažná omezování práv - na omezení svobody podnikání v určité míře, práva na vzdělání a tak dále. Toto odlišení - nouzový stav na závažnější omezení a pandemický zákon na méně závažná omezení - bylo takto chtěné. Je to takto správně a v souladu s Ústavou. A vláda se podle mě nemá snažit to obcházet. Pokud potřebuje zakázat setkávání lidí, má požádat sněmovnu o prodloužení nouzového stavu.