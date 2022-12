Za sedm dní přibylo v Česku 5445 případů covidu, o desetinu více než o týden dříve

Za posledních sedm dní přibylo v Česku 5445 potvrzených případů koronaviru. Hygienici do tohoto počtu zahrnují i podezření na opakované nákazy. V mezitýdenním srovnání je to nárůst zhruba o desetinu. Více se ale také testovalo. V nemocnicích je s covidem 728 lidí, počet hospitalizovaných se tak proti minulému týdnu mírně zvýšil. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

