ONLINE: Češi nesmí od pátku cestovat do Brazílie nebo Zanzibaru. Vláda se obává mutací koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo kvůli novým mutacím koronaviru vstup Čechů až na neodkladné výjimky do několika afrických a jihoamerických zemí. Od 26. února do 11. dubna nesmí cestovat například do Brazílie, Jihoafrické republiky, Keni nebo na Zanzibar. Ochranné opatření ve středu večer projednala vláda, uvedl v tiskové zprávě Úřad vlády.

