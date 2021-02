Babiš: Kdo z poslanců neschválí nouzový stav, bude zodpovědný za smrt lidí

Kdo ve čtvrtek nebude v Poslanecké sněmovně hlasovat pro prodloužení nouzového stavu, bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zodpovědný za smrt svých spoluobčanů. Babiš to ve středu řekl novinářům při návštěvě Srbska. Kritizoval v té souvislosti to, že opozice na jednání o prodloužení nouzového stavu přináší rozpočtová témata. Kabinet žádá sněmovnu, aby nouzový stav mohl pokračovat i po 14. únoru, podporu dosud nemá. Aktualizujeme Praha/Bělehrad 17:13 10. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pokud někdo zítra (ve čtvrtek) neschválí nouzový stav, tak bude přímo odpovědný za smrt našich spoluobčanů. Přímo odpovědný. Pokud se zvýší smrtnost u nás, tak ať si to opozice vezme na triko,“ prohlásil Babiš.

Nouzový stav podle něj nic společného s rozpočtem nemá. „Pokud máme bojovat proti covidu, tak musíme dělat nějaká opatření. Pokud chce někdo odvolat armádu (z nemocnic) a kolaps našeho zdravotnictví, tak prosím, ať si to vezmou na triko,“ dodal premiér.

Premiér uvedl, že kabinet potřebuje nouzový stav a související nástroje pro zvládání epidemie.

„Zítra (ve čtvrtek) měla být vláda o rozpočtu, tu odložíme na pondělí, zítra ráno se musíme domluvit, jak budeme postupovat,“ prohlásil Babiš.

ANO a ČSSD pro, ostatní proti

Podporu prodloužení nouzového stavu vyloučili dříve komunisté a SPD, nyní také koalice ODS, lidovců a TOP 09 a také Piráti a hnutí STAN.

Nouzový stav tak zatím kromě ANO podporuje jen ČSSD. „Covidové počty jsou varovné. Bez nouzového stavu se zhroutí nemocnice. To není strašení, ale realita. Apeluji na kolegy z opozice, pojďme ještě jednat, i když jejich rozladění chápu,“ uvedl na twitteru ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Podle šéfa lidovců Mariana Jurečky se ale premiér dohodnout nechce: „Po jednání dlouhodobě voláme, od neděle jsem se o dohodu osobně snažil, ale ze strany premiéra žádná snaha dohodu nalézt.“

Kabinet nežádá nouzový stav pro sebe, ale proto, aby mohl chránit lidi, dělat opatření a nasazovat vojáky na pomoc do nemocnic, uvedl premiér.

„Opoziční strany si pletou stav epidemie a v nemocnicích s rozpočtovými nároky. Nemůžeme přece vázat opatření v rámci nouzového stavu na nějaké rozpočtové dopady,“ doplnil.

Když opozice s vládou jedná, jde jí podle premiéra pouze o publicitu. Po nedělním jednání s předsedy Pirátů a Starostů a nezávislých předal návrhy stran ministrům. „I když jsme některé věci zrealizovali, tak i Piráti to odmítli. Tam jde vždy o zviditelnění, o tu tiskovku po tom jednání. To je tak vše, co opozice sleduje,“ konstatoval.

