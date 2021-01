Roušku, či respirátor? ‚Radši lépe chránit sebe i ostatní‘ doporučuje epidemiolog Chlíbek

„Běžné látkové roušky zachytávají 99 procent kapének vznikajících při řeči, což je hlavní zdroj nákazy,“ říká v Pro a proti vedoucí Oddělení chemie a fyziky aerosolů Akademie věd Vladimír Ždímal. Epidemiolog Roman Chlíbek ovšem namítá, že kdyby byly roušky a respirátory srovnatelné, nebyly by děleny na různé třídy podle účinnosti filtrů: „Je přece rozdíl mezi ústenkou a respirátorem FFP2 nebo FFP3.“ Pro a proti Praha 17:12 28. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemiolog Roman Chlíbek | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Nosit respirátory třídy FFP2 na rizikových místech nyní zvažuje jako důrazné doporučení vláda. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové se totiž v Česku koronavirus nadále šíří v komunitách.

Vědec Ždímal proto na Plusu vysvětluje, že komunitní ochranou, k níž by mohly respirátory patřit, se rozumí to, nakolik rouška či respirátor chrání ostatní:

„V tomto smyslu jsou oba ochranné prostředky ekvivalentní, snad s jednou výjimkou: respirátory s výdechovým ventilkem produkují spoustu kapének a pro komunitní ochranu se nehodí.“

„Na té nádechové straně, tedy pokud jde o ochranu toho, kdo to nosí, by skutečně respirátory měly teoreticky při správné velikosti a správném utěsnění a používání poskytnout větší ochranu než látkové roušky,“ upřesňuje Ždímal.

Vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti Chlíbek namítá, že dnes jde jak o komunitní ochranu, tak o ochranu sebe sama. „Z pohledu těsnosti je daleko lepší a účinnější respirátor, i přestože se provádí velké množství testů. Žádná z laboratoří netestuje, jestli dochází k průniku virů, řeší se jen velikost částic.“

Na námitku, že doporučené nošení respirátorů by mohlo zatížit peněženky lidí, epidemiolog odpovídá: „Vzhledem k tomu, co nás celá pandemie stála, by neměla být cena roušky versus respirátoru rozhodující. Rozhodovat by měla účinnost. Je věcí vlády, aby respirátory osvobodila od DPH, což povede k jejich zlevnění.“

Na respirátory se v Česku vztahuje nejvyšší sazba DPH 21 procent. Ke snížení nebo zrušení sazby na ochranné pomůcky už vyzvali vládu výrobci respirátorů.

Špatné nošení

Pokud jde o účinnost jednotlivých prostředků, čeští vědci testovali asi 100 respirátorů, připomíná Ždímal: „Respirátor dobře chrání, pouze když ho dobře připevníme – velmi těsně, lepící páskou, lepidlem či tavnou pistolí.“

„Když respirátor nebyl přilepen, účinnost klesala dramaticky a u FFP3 klesla z 99 procent na 80 až 20 procent podle kvality výrobku, protože je nebylo možno vytvarovat na tváři a kolem nosu tak, aby poskytly plynotěsnou ochranu,“ naznačuje variabilitu respirátorů Ždímal.

Epidemiolog Chlíbek ale v Pro a proti na Plusu upozorňuje, že těsnost roušek je ještě mnohem nižší než respirátorů. „Respirátor už jen svým tvarem zaručuje větší těsnost než obyčejná rouška,“ říká a zdůrazňuje, že roušky téměř ztrácí smysl, když jsou nošeny špatně.

Další možností, jak se chránit, jsou nanoroušky. „Moderní nanoroušky dokážou poskytnout srovnatelnou míru ochrany z hlediska filtrační účinnosti, krásně se dají vytvarovat kolem nosu a na obličeji. Sám takovou nosím, protože mi jako astmatikovi vyhovuje menší odpor proti dýchání ve srovnání s respirátory,“ svěřuje se fyzik.

Povinnost, doporučení?

Povinnost nosit respirátory třídy FFP2 zatím na stole není. „Smysl poztrácí zavádění opatření, kterým se budou lidé bránit. Vidíme, že teď už je národ na konci svých sil, takže jakákoliv zásadní restriktivní opatření se mohou minout účinkem,“ míní vedoucí epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví Roman Chlíbek a dodává:

„Domnívám se, že nakonec se půjde cestou doporučení. Ale mělo by zaznít to, že pokud máme nějaké ochrany dýchacích cest, které poskytují byť o několik procent vyšší účinnost, tak bych volil ten účinek nejvyšší. Proto také řada zemí respirátory třídy FFP2 zavádí.“

I mezera tloušťky dvou vlasů viru stačí, aby ochrannou pomůckou prošel, tvrdí vědec. Místo doporučení nebo povinnosti má jiný návrh.

„Nestačí, když to trochu těsní, musí to těsnit velice. Proto nejsem už takovým zastáncem respirátorů FFP2 a FFP3, jako jsem byl loni. Pomohlo by spíš, kdyby se na trhu objevily respirátory různých výrobců a velikostí a my si vybrali ten, co nejlépe pasuje na náš obličej,“ doporučuje Vladimír Ždímal.