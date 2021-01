Stříkačky z Číny nejsou určené pro očkování, jen pro naředění látky, vysvětluje Blatný

Do Česka by příští sobotu měl z Číny dorazit materiál potřebný při očkování proti koronaviru. Nicméně stříkačky se k očkování aktuálně nejdostupnějších vakcín podle zjištění Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz nehodí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný za ANO ale nyní tvrdí, že od začátku byly určené jen k ředění vakcín, nikoli přímo k očkování. Rozhovor Praha 14:42 28. 1. 2021 (Aktualizováno: 15:57 28. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr Jan Blatný a jeho korespondence s iROZHLAS.cz | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč ty stříkačky nejsou vhodné k vakcinaci?

Jsou to stříkačky, které byly objednány přes Evropskou unii nikoli k podání toho léku, ale k jeho přípravě – naředění. Jsou to stříkačky s pevnou jehlou, které byly od začátku koncipovány a objednány tak, aby byly používány jen k naředění. Shodou okolností tento výrobce dodal dodávku nejdřív, proto se i nejdřív do České republiky dostane.

Včera jste nám v SMS zprávě napsal, že tyto stříkačky nejsou vhodné pro vakcíny od Pfizeru, ale pro jiné vakcíny ano, nicméně Pfizer je jediná látka z těch, které máme k dispozici, co se ředí, na co tedy ty stříkačky jsou?

Myslím, že došlo k nedorozumění. Dotaz, který jste mi posílali, jsem nepochopil tak, jak ho teď říkáte. Ale bavili jsme se o tom, že existují různé stříkačky a některé jsou vhodné na tu a některé na onu vakcínu. Ale těchto 1,8 milionu stříkaček, o kterých nyní mluvíme, jsou opravdu pouze na ředění.

Česká republika má v rámci tendru Evropské unie objednáno ještě daleko větší množství jehel a stříkaček, které jsou od jiného výrobce. Ty budou ale pravděpodobně distribuovány až v průběhu dubna. A ty jsou na vlastní aplikaci. Jde o stříkačky, které jsou zvláště s jehlou.

A kromě toho – a tam jsem se původně domníval, že míří váš dotaz – jsou ještě objednány od evropských dodavatelů nějaké stříkačky pro různé typy vakcín pro státní rezervy. Ty opravdu objednávala Česká republika, ale to je opravdu něco jiného, než o čem se teď bavíme.

Bude do dubna těch správných stříkaček dostatek?

Těch je dostatek. Jednak jsou ještě zásoby, jak mají k dispozici jednotlivá očkovací místa a nemocnice, a jednak je dostatečná zásoba v rámci státních rezerv, kterou jsme přiobjednávali. První dodávky jsou podle informací, které jsem dostal, už ve státních rezervách a další budou postupně dodávány. Nestane se a není potřeba mít obavu, že by jehel nebo stříkaček – ať už na aplikaci, nebo na ředění – bylo v České republice málo.

Takže podle vás se žádná chyba nestala. Akorát přišly stříkačky, které se také využijí, ale jinak než ty, kterými se bude aplikovat vakcína.

Přesně tak. Stříkačky, o kterých se nyní bavíme, nebyly nikdy určeny k aplikaci léku, ale k naředění.

Evropský tendr vyhrál čínský a bulharský dodavatel, proč se přistoupilo k dodávce z Číny? Nabízela Čína třeba ještě něco jiného, než tento materiál?

Tuto informaci nemám, to neumím potvrdit. Vím jen, že Česká republika v listopadu vyjádřila zájem v listopadu o tento materiál obecně. Stejně jako ostatní země. Podle toho se potom připravil tendr, a podle něj nyní začínají dodávky. Jehly na ředění jsou z Číny a většina jehel na aplikaci jsou podle mých informací od bulharského dodavatele a ty dojdou za nějakou dobu.

Kdo měl na starost objednávku, kdo se do tendru za ministerstvo zdravotnictví hlásil?

Do tendru se nehlásilo ministerstvo, ale náš mezinárodní odbor dostal požadavek od Evropské komise, jaké množství Česká republika předpokládá nakoupit. A protože Česko v té době od žádného z mých předchůdců objednané stříkačky neměla, tak jsem požádal, aby Česká republika vzala dodávku, která odpovídá tomu, co zhruba potřebujeme.

Ta objednávka, pokud se nepletu, byla zhruba na 12 milionů jehel a stříkaček k očkování a zhruba dva miliony jehel na ředění, s tím, že toto potom byla koordinace. Dal jsem pokyn, aby se k tomu Česká republika přihlásila. Ty konkrétní počty řešil potom tuším pan profesor Chlíbek a zahraniční odbor.

Za chvíli má o opatřeních proti koronaviru znovu jednat vláda. Zprávy jsou takové, že chcete zpřísnit opatření, co dnes (ve čtvrtek - pozn. red.) vládě navrhnete?

Myslím, že je korektní, nejprve to zmínit vládě. Nejsou to opatření, která bych navrhoval jen já jako ministr zdravotnictví. Už od včerejšího dne probíhá tato diskuse napříč resorty a dnes na tiskové konferenci to vláda zveřejní.

Rozhovor s ministrem zdravotnictví Janem Blatným za ANO si můžete poslechnout v přiloženém audiu.