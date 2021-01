‚Mám kašel, jsem unavený.‘ Ministr obrany Metnar má koronavirus

„V posledních dnech jsem se necítil dobře a pracoval z domova. Test na covid dnes bohužel potvrdil, že jsem pozitivní,“ uvedl ve čtvrtek ministr obrany Lubomír Metnar.

„Mám kašel a cítím se unavený, ale jsem a snad i nadále budu schopen důležitou agendu řešit online,“ doplnil.

Ministr zahraničí Petříček se nakazil koronavirem. Až na výjimky ruší svůj diplomatický program Číst článek

Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek řekl, že Metnar počítá s účastí na pondělní vládě, která bude jednat videokonferenčně. Ministři by se na ní měli zabývat vrácením deseti miliard korun do rozpočtu ministerstva obrany. Do rozpočtové rezervy byly peníze přeřazeny loni v prosinci při schvalování rozpočtu kvůli požadavku komunistů.

Představitelé vlády poté slíbili, že celou částku armádě vrátí. Stát se tak původně mělo na začátku ledna, později premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil převod projednat do konce měsíce.

Zasedání online

Koronavirus měli i další členové vlády, tento týden pozitivní test ohlásil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle mluvčího vlády Vladimíra Vořechovského se nemohli Metnar s Petříčkem nakazit během společného jednání ministrů ve Strakově akademii. „Všechna zasedání jsou online,“ uvedl.

Už dříve onemocněli i další členové kabinetu. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček se zřejmě nakazil od ministra zemědělství Miroslava Tomana (oba ČSSD), se kterým jednal v Lidovém domě. V karanténě tehdy byli i další členové ČSSD včetně ministra kultury Lubomíra Zaorálka.

V dobrovolné izolaci byla kvůli koronaviru několikrát ministryně sociálních věcí Jana Maláčová, stejně tak Petříček. Několik týdnů byla kvůli infekci nemocná ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO), pracovala tehdy z domova. Uvedla tehdy, že se zřejmě nakazila v rodině.

Covid v rodině měl podle médií loni i premiér Andrej Babiš (ANO). Zvolil tehdy odloučení. Koncem prosince se nechal premiér jako první v Česku očkovat. Příští týden ho čeká druhá dávka vakcíny.