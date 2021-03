Tento týden bude nejvíce zatížená Praha, ale je vidět světlo na konci tunelu, říká šéf Motola Ludvík

Už týden je Česko svázáno přísnějšími protiepidemickými opatřeními. Ačkoliv efekt ještě není jasně patrný, odborníci tvrdí, že šíření nákazy se zpomalilo. Nejhorší chvíle nemocnice přesto teprve čekají, řekl v neděli ministr zdravotnictví Blatný (za ANO). „Vlna přechází do Prahy, která bude tento týden nejzatíženějším regionem,“ předpovídá v Českém rozhlasu Plus ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík (ČSSD). Speciál Praha 20:22 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloslav Ludvík | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ubezpečuje ale, že fakultní nemocnice v Motole nápor zvládne: „Stále ještě máme volnou kapacitu. Jsme velká nemocnice a máme mnoho set lůžek pod kyslíkem. JIPovou kapacitu máme pořád volnou a navíc ji můžeme i rozšířit.“

Jsem optimista, v květnu bychom už na tom mohli být velice dobře, věří ředitel Motola Ludvík

Ludvík má za to, že ani přes očekávanou kulminaci situace ve zdravotnictví se Motola žádosti o převoz pacientů do zahraničí týkat nebudou.

Už kvůli celkové atmosféře je na místě celou věc nahlížet s optimismem, myslí si šéf největšího zdravotnického zařízení v Česku.

„Do nemocnic nám chodí vystrašení lidé, kteří jsou přesvědčení, že zemřou. Aniž by tomu odpovídal jejich klinický stav.“

A přibližuje: „Když se bavíte s geriatry, tak budou říkat, že to kontinuální strašení má dramatický vliv na zdraví nejstarší populace, která je obecně velmi křehká. A odráží se to v terénu a možná i v té větší míře úmrtnosti, která se přiřazuje covidu. Ale může to být i tou celkovou atmosférou, když neslyšíte jediné slovonaděje, žádné světlo na konci tunelu. Ale to světlo už je podle mě jednoznačně vidět.“

Ludvík je přesvědčen, že květen by mohl být měsícem, kdy už na tom budeme velmi dobře, a to díky očkování i slunečnému počasí.

Za pravdu dává Ludvíkovi v otázce optimismu hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). „Musíme být ale připraveni na to nejhorší. Rok zkušenosti s pandemií mi ukázal, že člověk může být vývojem velmi rychle překvapen,“ uznává.

‚Víc a víc lidí umírá doma‘

Zvraty v rozvoji pandemie jsou způsobeny tím, že žádná z čísel, kterých si autoři modelů pravděpodobného vývoje musí všímat, nejsou stoprocentně spolehlivá, vysvětluje Jan Trnka, který je přednostou Ústavu biochemie a vedoucí Katedry biomedicínských oborů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a také členem týmu Centra pro modelovaní biologických a společenských procesů.

„Všechna mají nějakou nejistotu – počty nových případů závisí na tom, jak hodně se testuje, když se podíváme na čísla nových hospitalizací, tam zase záleží na kapacitě nemocnic,“ vysvětluje Trnka.

Jistotu dnes nedávají dokonce ani úmrtí, která dřív byla považována za opravdu tvrdé číslo. „Stále více a více lidí totiž umírá doma, aniž by jejich smrt byla zaznamenána do covidových statistik a objevují se až v takzvaných nadúmrtí.“

Dušek: Uvažujme v týdnech

Hosté speciálu Ladislav Dušek , ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky

, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Miloslav Ludvík , ředitel Fakultní nemocnice Motol, ČSSD

, ředitel Fakultní nemocnice Motol, ČSSD Jan Trnka , přednosta Ústavu biochemie a vedoucí Katedry biomedicínských oborů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, člen výzkumného týmu Centra pro modelovaní biologických a společenských procesů

, přednosta Ústavu biochemie a vedoucí Katedry biomedicínských oborů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, člen výzkumného týmu Centra pro modelovaní biologických a společenských procesů Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje, ANO

Pokud jde o výsledky striktních opatření, která vláda nastavila, je třeba si na ně ještě počkat, tvrdí ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, i když pozitivní trend je vidět už nyní.

„Musíme uvažovat v týdnech, nikoliv ve dnech. Bude trvat ještě minimálně deset dnů, než začne klesající trend. A pak ještě dalších deset, abychom to nějak významněji viděli.“

I Dušek se snaží vidět sklenici napůl plnou, připouští ale, že v rámci šíření onemocnění covid-19 stále existuje jeden významný rizikový faktor: „Denně registrujeme opravdu velmi vysoké počty nově nakažených, potenciálně zranitelných pacientů, velmi seniorního věku.“

Také to je podle něj jedním z důvodů, proč musíme v nadcházejících dnech počítat s vysokými příjmy pacientů do nemocnic.