Šéf lékařů: Nakažených je přes 13 tisíc zdravotníků, a lidé přesto chodí nakupovat na náplavku bio mrkev

Koronavirem se nakazilo 13 100 zdravotníků. Pro Radiožurnál to v pondělí řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek. Zatímco zdravotníci v některých českých nemocnicích mají podle něj plné ruce práce, lidé vyrazili o víkendu nakupovat do centra Prahy na náplavku. „Mám pocit, že žiju v paralelním světě," dodal. Žádost o pomoc podle něj zatím vyslyšelo 25 lékařů, kteří se chtějí vrátit do Česka ze zahraničí. Praha 9:28 26. října 2020

Kolik lékařů, kteří v minulosti odešli pracovat do zahraničí, už nabídlo pomoc Česku?

Bylo by naivní očekávat, že se nám vrátí tisíce lékařů, kteří v uplynulých letech do zahraničí odešli. Na moji výzvu zareagovalo 25 kolegů. Jsou to vesměs lékaři, kteří mají zkušenost s ošetřováním těžkých pacientů s covidem-19, ať už ze své práce ve Francii, Německu, či ve Švýcarsku.

Nyní čekáme na to, až ministerstvo zdravotnictví zúřaduje celou agendu, protože Česká lékařská komora má určité kompetence, ale nemůžeme lékařům dát tu potřebnou garanci, že zde budou například pojištění, třeba jim zajistit nějakou mzdu, protože na čas opustí své zaměstnání. Není to úplně jednoduché, ale věřím, že ministerstvo zdravotnictví tento týden tu agendu nějak zúřaduje.

Jaký je postup u takových lékařů? Musí splnit v Česku nějaké podmínky pro práci v nemocnicích? Kdo rozhoduje o tom, do jaké nemocnice případně půjdou pracovat? Na jak dlouhou dobu?

Lékařům radíme, aby kontaktovali nemocnici, kterou si sami vyberou. Většinou je to ta nemocnice, ve které dříve pracovali, kde mají nějaké známé a nějaké vazby. Ale základní administrativu musí zajistit stát. Neměl by to být problém, protože jsou to kolegové, kteří mají kvalifikaci, pracují v zemích Evropské unie. Jsou členy lékařské komory například ve Francii. Takže pro nás jako pro komoru není žádný problém dát jim status hostujícího lékaře, ale jak říkám, teď na tom opravdu musí zapracovat ministerstvo zdravotnictví, protože Česká lékařská komora nemůže suplovat stát.

Když jsme spolu mluvili před týdnem na stejné téma, tak na výzvu reagovalo pár lékařů. Změnilo se to nějak zásadně za poslední dny?

Zatím máme 25 takových zájemců, kteří by tady rádi pracovali. Byla by škoda, abychom jejich zájem a tu altruistickou nabídku nevyužili.

Jaká je aktuální situace, pokud jde o nakažené lékaře, sestry a další personál? O kolik lidí denně přicházíte kvůli karanténám, případně kvůli nákaze?

Karantény už nepočítáme. Zdravotnicí v karanténě chodí běžně do práce, to už je delší dobu. Ale onemocní nám asi 100 zdravotníků každý den. Poslední čísla jsou 2600 lékařů, 6000 sester a 4500 ostatních zdravotníků. Když to sečtete, tak jste na více než 13 tisících nemocných zdravotnících. Bohužel zatím se nám ještě neuzdravují, protože jsou to zdravotníci, kteří se nakazili v této aktuální vlně, která se na nemocnice valí.

Čím si vysvětlujete, že i přesto, co říkáte, tak lidé nedodržují opatření? Neříkám všichni, ale není jich málo.

Je to zvláštní. Mám pocit, že žiju v paralelním světě, protože zdravotníci v nemocnicích, jako je Uherské Hradiště nebo Zlín, padají na hubu, a zároveň lidé chodí po náplavce, houfují se na trhu a nakupují bio mrkev.

Nechci nikomu sahat do svědomí, ale je jasné, že takto nemáme šanci epidemii zvládnout. Když to nejde po dobrém, tak to bude muset jít po zlém. Vláda je povinna chránit zdraví slušných lidí tím, že zavede to, čemu se říká lockdown. Asi prostě nemáme mentálně na to jako ve Švédsku, kde většina opatření fungovala dobrovolně. U nás to musí fungovat na bázi zákazů a příkazů. Bohužel se ukazuje, že to jinak nejde.

