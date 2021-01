V Ostravě začali po problémech očkovat seniory. Centrální rezervační systém eviduje 143 tisíc lidí

Fakultní nemocnice Ostrava začala očkovat seniory starší 80 let proti covidu-19. Na neděli má plnou kapacitu. Naočkovat může denně zhruba 200 lidí. Uvedla to mluvčí nemocnice Petra Petlachová. V centrálním rezervačním systému se k nedělním 8.15 na očkování registrovalo 143 111 seniorů. Z toho 34 898 lidí starších 80 let si rezervovalo termín, uvedl vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441 tisíc. Praha/Ostrava 9:43 17. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fakultní nemocnice Ostrava začala očkovat seniory starší 80 let proti covidu-19 (ilustrační foto) | Foto: Karina Hessland | Zdroj: Reuters

„Je tady čilý ruch a vše funguje bez problémů,“ popsala mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Nemocnice očkování chtěla zahájit už v sobotu. Objevily se ale problémy v rezervačním systému, lidem se nešlo do nemocnice k očkování objednat. Chybu v systému se během dopoledne podařilo odstranit.

Nemocnice původně plánovala, že bude denně schopna naočkovat až 300 lidí. Nakonec očkovací kapacitu upravila, protože podle předpokladů by očkování jednoho zájemce mělo trvat odhadem tři minuty. Očkovat se bude deset hodin denně.

Ve zdravotnickém zařízení to bude denně od 07.00 do 19.00, a to v budově polikliniky na Oddělení pracovního a preventivního lékařství. Mluvčí dodala, že podle posledních informací je zatím kapacita pro očkování zcela zaplněna minimálně do úterý.

V Moravskoslezském kraji už bylo minulý týden naočkováno 3500 lidí, především zdravotníků z nemocnic, a tento týden skončí vakcinace dalších 5850 lidí, rovněž hlavně zdravotníků. Očkováni byli vakcínou od firem Pfizer a BioNTech. Kraj ve středu obdržel také vakcínu od firmy Moderna, kterou rozesílal výhradně do domovů seniorů a sociálních zařízení.

Všech 8400 dávek vakcíny proti covidu-19 od firmy Moderna, která do Česka dorazila tento týden, by v Moravskoslezském kraji mělo být využito do konce příštího týdne. V Ostravě také příští týden začne stavba velkokapacitního očkovacího centra.

Rezervace k očkování

Na očkování proti covidu-19 se k nedělním 08.15 v Česku registrovalo v centrálním rezervačním systému 143 111 seniorů nad 80 let, termín má 34 898 z nich. Na základě rezervace bylo naočkováno 1671 lidí, uvedl v sobotu odpoledne premiér Andrej Babiš (ANO).

Začátek očkování proti koronaviru lidí nad 80 let v pátek doprovázely technické problémy, v sobotu očkování v některých nemocnicích zpomalily dočasně nedostupné údaje o rezervacích. S komplikacemi se potýkaly kromě ostravské nemocnice také pražská Fakultní nemocnice v Motole a nemocnice v Liberci.

„Problém byl na straně těchto nemocnic, ne na straně centrálního rezervačního systému, a tyto problémy se vyřešily,“ řekl k tomu v sobotu Babiš. Podle něj registrační systém funguje dobře.

Celkem bylo zatím proti koronaviru očkováno 105 167 lidí, vedle zaregistrovaných seniorů vakcínu dostávají také zdravotníci a klienti domovů pro seniory. Dávek od konce prosince, kdy očkování začalo, do Česka přišlo víc než 169 tisíc.

