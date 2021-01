Lékárny by mohly očkovat proti covidu už koncem léta, chybí ale zákon, říká šéf jejich komory

Česko potřebuje zrychlit očkování proti koronaviru. Vakcínu by mohly podávat lékárny. Premiér Andrej Babiš (ANO) o tom bude ve čtvrtek jednat s šéfem České lékárnické komory Alešem Krebsem, který byl dopoledne hostem ve vysílání Radiožurnálu. Zákony v Česku nicméně očkování v lékárnách neumožňují. Obvyklé je to ale třeba ve Velké Británii, Francii nebo Norsku. Praha 9:14 14. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko přemýšlí o tom, že by se proti koronaviru mohlo očkovat i v lékárnách | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Chtěly by se lékárny do očkování proti koronaviru zapojit?

Někteří lékárníci a lékárny nepochybně ano. Ale stejně jako v zahraničí by zatím bylo počítáno s tím, že jejich zapojení by bylo dobrovolné.

Co by se muselo změnit, aby lékárníci mohli vakcínu aplikovat?

Stávající legislativa očkování lékárníky v lékárnách neumožňuje. Nyní nám umožňuje například rekonstituci vakcín, tedy ředění a přípravu jednotlivých vakcinačních aplikačních dávek. Dneska už to kolegové provádějí v lékárnách, kde jsou očkovací centra. A do budoucna se počítá i s tím, že by byli ve velkých očkovacích centrech. Změnit by se musela legislativa.

Aby lékárníci mohli vakcíny aplikovat, museli by absolvovat proškolení, protože to v žádných studijních programech primárně nemají. Proškolení by muselo být včetně důkladného praktického nácviku očkování, odběru základní anamnézy, rozpoznání případů, které jsou vhodné a nutné k odeslání lékaři. A samozřejmě důležité by bylo i poskytnutí první pomoci při nějakých závažnějších reakcích pacienta na očkování.

Další věc se týká toho, pokud by k očkování mělo docházet přímo v prostorách lékáren. Pravděpodobně by muselo dojít k úpravám ve věcném a technickém vybavení lékáren. Nejen některé nové vybavení, které by bylo nutné pořídit. Některé administrativní záležitosti což by asi nebylo tak složité, což jsou úpravy provozních hygienických záruk, které schvaluje krajská hygienická stanice. Ale zejména by muselo dojít i ke stavebním úpravám - vyčlenění prostoru pro očkování nebo sledování pacientů a vybavení těchto prostor.

A s premiérem máte mluvit o tom, jak rychle je možné všechny změny udělat?

S premiérem dnes budeme diskutovat o tom, jakým způsobem by tohle šlo udělat, jakým způsobem bychom mohli přispět k tomu, aby došlo k co nejrychlejšímu proočkování populace v České republice.

Nepřichází ta nabídka k jednání pozdě, nebo už jste v kontaktu s premiérem nebo ministerstvem zdravotnictví delší dobu a teprve teď to přichází na pořad dne?

O očkování lékárníky v lékárnách se v České republice mluví delší dobu. Řekl bych, že už je to v řádech let. Dosud k tomu přistoupeno nebylo, což mě docela mrzí, protože někteří kolegové v zahraničí už začali s očkováním proti chřipce. Stalo se to tam více méně standardem, pacienti se nechají očkovat přímo v lékárnách. A zvyšuje se proočkovanost populace. A to je přesně to, kam míříme a kam jsme mířili i v uplynulých letech. Nabídky od nás směrem ke státu probíhaly, ale nebyly vyslyšeny. Nyní jsme v situaci, kdy bychom mohli přispět více. A jsem přesvědčený, že teď je opravdu ta doba začít se o tom vážně bavit.

Farmaceuti by kvůli tomu, aby mohli očkovat, museli projít školením. Co všechno by se museli naučit? Kdo by je školil a jak dlouho by to mohlo trvat?

Školení teorie v zahraničí probíhá online formou. Ale je třeba do toho zahrnout i tu praktická část, vlastní aplikaci vakcíny, což by nyní bylo možné například v očkovacích centrech, která již fungují. Podle mého názoru a podle toho, jak jsme to diskutovali s kolegy, tak bud-li velmi optimistický, tak by se v lékárnách mohlo začít očkovat v létě nebo spíše blíže podzimu nebo na podzim.