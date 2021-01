ONLINE: První vakcíny od Moderny dorazí do Česka v úterý. Místo avizovaných 20 tisíc půjde o 8000 dávek

Vakcína proti covidu-19 od firmy Moderna dorazí podle ministerstva zdravotnictví až v úterý. Má jít o 8000 dávek. Premiér Andrej Babiš (ANO) přitom v neděli mluvil o 20 tisících dávkách, které měly do Česka dorazit již v pondělí. Informovala o tom Česká televize. Sledujeme online Praha 11:16 11. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko zatím očkuje vakcínou od firem Pfizer/BioNTech. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Česko má podle harmonogramu, který je součástí očkovací strategie, objednáno 80 tisíc dávek vakcíny Moderna měsíčně od ledna do března, od dubna do září pak 278 tisíc dávek měsíčně.

Do soboty bylo v republice očkováno podle dřívějšího vyjádření Babiše asi 40 tisíc lidí vakcínou od prvního výrobce schválenou pro EU, tedy od firem Pfizer a BioNTech. V neděli v České televizi řekl, že do Česka přišlo této vakcíny 101 plat, z nichž každé by podle původního propočtu mělo obsahovat 975 dávek.

Nově je možné z jedné lahvičky očkovat až šest dávek, může to tedy znamenat až 1170 očkovaných z jednoho plata. Babiš uvedl, že 27 plat dostaly kraje a 74 bylo rozděleno mezi fakultní a vojenské nemocnice a zdravotní ústavy.

