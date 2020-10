Váleční veteráni ustoupili covid pacientům. ‚Děkujeme,‘ říká ředitel nemocnice v Olomouci

„Pochopili, že je to potřeba. Velmi nám pomohli,“ říká o veteránech druhé světové války pro olomoucký Český rozhlas ředitel Vojenské nemocnice Olomouc Martin Svoboda.

Tento týden totiž souhlasili s přesunem ze svého klasického oddělení, aby uvolnili místa pro pacienty s nemocí covid-19.

„Všichni, o kterých mluvíme, jsou výhradně veteráni druhé světové války, tedy lidé, kterým je kolem 95 let. Sociální lůžko je v podstatě jejich bydlištěm. Pokoje jsou vybaveny například kuchyňkou. A tohle všechno jsme museli zajistit, takže ještě jednou jim za to děkuji. A chápu, že to pro ně není úplně jednoduché,“ dodává Svoboda.

Nemocnice už dříve přesunula jinam také pacienty z oddělení LDN a částečně do domácí péče propustila lidi léčící se se závislostí.

Příprava na nové pacienty

Přesuny pacientů řeší také další nemocnice, jako třeba fakultní, která je největší v Olomouckém kraji.

„Uvolnili jsme již kompletní ortopedickou kliniku. Pro potřeby covid pacientů máme vyprázdněnou i kliniku ústní a čelistní chirurgie,“ popisuje ředitel nemocnice Roman Havlík s tím, že v kraji zdravotnická zařízení postupují společně.

„Stanovíme si v rámci kraje takový výhled, abychom měli dostatečnou kapacitu dopředu. Víme, kdo by otevřel co, abychom byli schopni navýšit 270 standardních lůžek na 455 standardních lůžek. Podle našeho výhledu by se to nemělo naplnit dříve než za 10 dnů, a tak k tomu datu to tak zhruba chystáme,“ upřesňuje.

Další kapacity mají podle Havlíka nemocnice připravené i v rámci intenzivní péče. Kromě lůžek řeší zdravotnická zařízení i zajištění personálu. Například v Šumperku aktuálně chybí z více než tisícovky zaměstnanců zhruba 120 pracovníků.

„Proto jsme cíleně dopisem oslovili okolní terénní lékaře a specialisty s prosbou o pomoc. S ohledem na to, že nakažených bude v následujících týdnech přibývat, tak budeme ve svízelné situace a bude se nám hodit každá pomocná ruka – jak lékařů, tak zdravotníků, sanitářů, mediků i studentů zdravotnických oborů,“ říká mluvčí nemocnice Hana Hanke.