Pacienti mají o vakcínu zájem, očkovat 50 tisíc lidí denně je reálné, říká šéf sdružení praktických lékařů

Očkování proti covidu-19 má být pro širší veřejnost dostupné zřejmě koncem března, jak oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že má vzniknout centrální rezervační systém. Vakcína se v Česku používá od neděle. Podle vládní strategie se mají od května do procesu zapojit i praktičtí lékaři. Počítá se s tím, že by denně naočkovali zhruba 50 tisíc lidí. Praha 19:25 27. prosince 2020

Prozatím do Česka dorazilo necelých 10 000 dávek vakcíny od společností Pfizer a BioNTech, které budou podávat nemocnice. Do konce ledna by pak jejich počet měl narůst na 355 tisíc dávek.

Samotné podání vakcíny se od jiných očkování nijak neodlišuje. Pacient vstoupí do ordinace, následují dotazy lékaře a aplikace očkovací látky. Očkovaný by poté měl zůstat asi půl hodiny sedět v čekárně. Dostane rovněž průkaz, kde je šarže vakcíny a datum termínu pro podání druhé dávky.

Během jara se do očkování zapojí i praktičtí lékaři. Jak to bude probíhat, odpovídal Radiožurnálu šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Je pro praktické lékaře v Česku reálné, že by mohli naočkovat až 50 tisíc lidí denně? Odpovídá to zhruba deseti pacientům na praktického lékaře a den.

Je to číslo, které je reálné. Dokonce bych řekl, že je to číslo, které vzniklo po konzultaci s námi, kdy jsme se snažili definovat, co je možné u jednotlivých praktických lékařů zajistit, aniž by to ohrozilo chod jejich praxe.

Deset očkovaných pacientů denně je číslo, které by to mělo splňovat. To znamená, dalo by se to zvládat při běžném provozu ordinace. Samozřejmě budou asi dny, kdy budeme schopni naočkovat více lidí.

Podle toho, jak to zatím vypadá s vývojem a distribucí vakcín, je podle vás reálné, že by se v ordinacích praktiků mohlo začít očkovat na jaře?

To je něco, na co vám v tuto chvíli neumím odpovědět, protože nevím přesně, jak logistika vakcín bude vypadat.

Podle informací, které mám z nějakého 20. prosince, to skutečně vypadá, že by tady v březnu mělo být dostatečné množství vakcín, které by se daly distribuovat do ordinací praktických lékařů. Předpokládám, že to stále platí, i když je samozřejmě možné, že to bude mít ještě nějaký vývoj.

Vakcíny, kterými bychom měli očkovat my, ještě nejsou schváleny patřičnými autoritami, takže všechno jsou to jen předpoklady.

Ptají se už lidé praktiků na vakcínu, je mezi nimi zájem?

Ano, řekl bych, že mají zájem všechny skupiny obyvatel, nejen ti rizikoví. Ale zatím je to na bázi toho, že pacienti při běžné návštěvě ptají, kdy bude vakcína, jak to bude probíhat. Není to tak, že by nás zatím vzali útokem a chtěli se registrovat.

