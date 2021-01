Nechceme utahovat kohouty, ale ne všichni opatření dodržují, budeme důraznější, popsal Havlíček

Namísto rozvolňování další zpřísnění opatření proti šíření koronaviru, takový je výsledek středečního jednání vlády. Podle ministra průmyslu a obchodu a také dopravy Karla Havlíčka za ANO se epidemická situace v posledních dnech nelepší. „Kabinet nechce více utahovat kohouty, ne všichni ale stávající opatření dodržují,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Kontroly by proto mohly být důslednější. Rozhovor Praha 10:53 28. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu a také ministr dopravy Karel Havlíček | Zdroj: Úřad vlády ČR

Pane ministře, s čím přijdete na odpolední jednání vlády?

Zadání a diskuse byla hlavně o tom, abychom byli důraznější a důslednější ve smyslu toho, aby se opatření, která dnes jsou, skutečně realizovala, aby nedocházelo k jejich porušování. Nechceme být na straně, kdy budeme ještě více utahovat kohouty. Na druhou stranu je faktem, že ne všichni opatření dodržují, takže spíše být důsledný v kontrole a aby se dodržovala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechntěte si celý rozhovor s ministrem Karlem Havlíčkem

Ještě před středečním jednáním jste bojoval za otevření skiareálů. Na základě čeho vláda dospěla k tomu, že je potřeba omezení zpřísnit? Podle posledních dostupných údajů je číslo R stále pod 1, počet hospitalizovaných pozvolna klesá, počet hospitalizovaných v těžkém stavu byl poprvé od 4. ledna pod 1000 a dva týdny jsme teoreticky ve čtvrtém stupni protiepidemického systému. Co se děje?

To je vždy, pane redaktore, jestli je sklenice poloplná, nebo poloprázdná. Máte pravdu, že situace je o něco lepší, než byla před 14 dny. Na druhou stranu je jednoznačné, že v posledních dnech se ta situace už nelepší. Opatření v první vlně nových restrikcí zabrala, bohužel v posledních dnech od pondělí to víceméně stagnuje. Nejdůležitější ukazatel, počet lidí v nemocnicích, se nevyvíjí úplně dobře. R faktor šel na 0,7 nebo 0,8, teď už se bohužel dostává k jedničce. Není to o tom, že bychom propadali panice, ale nechceme, aby nastala situace jako v minulosti a my museli ještě více brát za ruční brzdu. Opatření teď nebudou likvidační, spíše preventivní pro to, abychom k nim nemuseli dojít.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu večer mluvil i o tom, že problémem jsou pobyty lidí v lyžařských střediscích pod záminkou služebních cest. Jak chcete tuto situaci řešit? Je možné dodržování pravidel pro ubytovací služby nějak kontrolovat nebo zpřísnit?

Není to vůbec jednoduché. Kontroly děláme, minulý týden proběhla kontrola policie za účasti České obchodní inspekce. Většina penzionů a hotelů je zavřených, nicméně některé, je to řádově deset procent, alespoň z těch zkontrolovaných, tak otevřeno měly. Přicházíme k tomu, kdy se kontroluje. Jestli je dotyčný na obchodní cestě, jestli je tam za účelem podnikání, nebo tam jel s rodinou.

Rozvolňování není na stole, spíš naopak, řekl premiér Babiš. Vláda přesune pět miliard armádě Číst článek

Bude se to tedy nějak kontrolovat?

Kontrolovat se to může, ale pokud má někdo papír, že je tam za obchodem, tak se s tím nedá nic dělat.

Tak omezovat?

Hledáme cestu, abychom to omezili. Současně ale abychom nevylili dítě i s vaničkou. To znamená například dělníci na ubytovnách a tak dále, aby měli možnost tam být. Během dneška to budeme řešit s právníky a pokusíme se najít nějakou cestu, kdy tohoto nebude možné zneužívat.

Vracíme se k tomu, že před středečním jednáním jste usiloval o otevření lyžařských středisek. Provozovatelé vleků čekali, že konečně budou moci fungovat. Obrat přišel večer. Nebylo by férovější neslibovat skiareálům nic, aby zbytečně neutráceli za výrobu sněhu, údržbu sjezdovek nebo zaměstnance?

Férovější by to bylo, pane redaktore, kdybychom věděli, jak to bude. V Rakousku nebo Německu se to posouvá vždy o čtrnáct dní nebo tři týdny. Byl jsem a stále jsem spíše toho názoru, že skiareály by měly být jedny z prvních, které se budou pouštět, důvody jsme mnohokrát v posledních dnech sdělovali. Od pondělka se ale situace spíše zhoršila. Jestliže ještě v pondělí byla diskuse na vládě o tom, že by se mohly otevřít, tak s ohledem na vývoj situace ve středu dospěli víceméně všichni členové vlády k tomu, že nemá cenu to otevírat a že je třeba být ještě trpělivý. Jestli to bude v polovině února nebo druhé půlce února, v tuto chvíli není možné predikovat. Nevíme to ani my, neví to ani na Slovensku nebo v Německu.

Bolestivější aplikace i riziko zánětu. Miliony stříkaček z Číny nebudou podle lékařů k očkování vhodné Číst článek

Schválené kompenzace pro lidi postižené pandemií pokrývají období maximálně do 10. ledna, počítáte s prodloužením kompenzačních programů nebo jinou formou podpory? Na co se mají zavřené provozovny připravit?

Určitě ano. Programů je více, dneska se čerpá asi deset hlavních programů – samozřejmě s ohledem na segmenty, kde kdo podniká. Ale například Antivirus jede i dál po 10. lednu, stejně jako program Covid ubytování. To znamená, má lhůtu, dokdy je možné čerpat na uzavřené dny až někdy do konce ledna. Programy budeme buď prodlužovat nebo je budeme postupně nahrazovat plošnějším programem, který teď připravujeme. Je to program, který bude založený na tom, že budeme kompenzovat značnou část nákladů. A indikátorem toho, jestli bude moct čerpat, nebo ne, bude pokles nákladů. Je to program, který dávám dohromady se všemi podnikatelskými svazy a profesními sdruženími. Stále denně vyplácíme skoro jednu miliardu korun podnikatelům na podporu.

A ještě otázka, která se týká resortu dopravy, který také řídíte. Speciální sady na kontrolu elektronických dálničních známek podle informací Radiožurnálu nefungují správně, a tak je celníci vrátili provozovateli systému. Jak velký je to problém? Znamená to, že od 1. února nebude možné kontrolovat, zda mají řidiči opravdu zaplaceno?

Pokud mám správné informace, tak se to dneska kontroluje. Je možné to kontrolovat přes kamery, které jsou nastavené na dálničních úsecích. Pokud já mám informace, tak systém funguje. Pokud došlo k nějakému pochybení v rámci jednoho přístroje, což jsem měl tu informaci, tak ten se vyměňuje. Nemám ale informaci, že by toto nefungovalo.