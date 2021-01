Šéf sdružení praktiků: Pokud by respirátory nosila denně čtyřčlenná rodina, budou náklady tisíce korun

Pokud by respirátory FFP2 měla nosit každý den čtyřčlenná rodina, tak se náklady vyšplhají na tisíce korun měsíčně. A to si nemůže každý dovolit. V rozhovoru pro Radiožurnál na to upozornil předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Povinné nošení chirurgických roušek nebo respirátorů v obchodech a MHD vláda zvažuje kvůli britské mutaci koronaviru, která je nakažlivější. Praha 18:42 21. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cena respirátoru třídy FFP2 se pohybuje mezi sedmi a devíti korunami (ilustrační foto) | Foto: Rahel Patrasso | Zdroj: Reuters

Na několika málo místech už praktici seniory nad 80 let očkují. Čím to je, že někde můžou a jinde ne?

Je to jednoznačně přístupem místních samospráv, zejména krajů. A je to dáno i limitem, který jste pojmenoval, to znamená, že vakcín je málo. Ale tam, kde vakcíny byly a kde tomu kraje fandí, tak se to rozjelo a ukazuje se, že je to velmi efektivní a úspěšné. Překvapivě nejvíce se to rozběhlo na Praze 7, kde už mají naočkovány prakticky všechny seniory. Je to díky tomu, že to podpořil pan starosta Jan Čižinský (KDU-ČSL), který prosadil, aby se vakcíny k praktikům dostaly. Přístup politiků je v tomhle důležitý.

Máte informace od ministerstva zdravotnictví, kdy by vaše ordinace mohly oficiálně začít s očkováním? Jednáte s ministrem, aby to bylo co nejdřív?

S plným zapojením všech praktiků do očkování se počítá s příchodem vakcíny AstraZeneca. Nyní se mluví o tom, že bychom používali v ordinacích i Modernu, která je také zmrazená, ale podstatně jednodušší na zacházení. Pořád platí termín, že naplno bychom se měli zapojit v březnu. Teď se opatrně mluví o tom, že by některé vakcíny pro praktiky už mohly být k dispozici v únoru, který je za dveřmi. Další věcí je, že se snažíme prosadit, abychom se dostali i k vakcínám Pfizer. Musím říct, že ministerstvo zdravotnictví to podporuje, mám ale pocit, že v řadě krajů to žádnou velkou podporu nemá.

Máte přehled o tom, kdy by mohly kraje poskytnout vakcínu? Zmiňovali jsme Moravskoslezský kraj, kde se zdá, že očkování u praktiků zatím příliš nevychází.

Tam je to z našeho pohledu úplně nejsmutnější situace. Minulý týden se tam odehrálo, že jsme v pátek dostali informaci, že bychom mohli očkovat již tento týden v úterý. Praktici byli úplně úžasní, zorganizovali se. Z celého kraje se našlo asi 200 praktických lékařů, kteří byli ochotní očkovat - 70 z Ostravy, 135 ze zbytku kraje. Dohromady poptali asi 6000 dávek vakcíny a byli připraveni od úterka očkovat. O víkendu šli do práce, sezvali své pacienty tak, aby na očkování přišli a v neděli dostali SMS s tím, že se celá akce ruší. Pak jsme dva dny zjišťovali, co se stalo a ve středu pan hejtman Ivo Vondrák (ANO) natvrdo řekl, že o takové zapojení praktických lékařů nemá v tuto chvíli kraj zájem.

Praktičtí lékaři měli mít jako ostatní zdravotníci přístup do rezervačního systému k očkování od 15. ledna. To se ale nestalo. Víte proč?

Nevím. Zaprvé systém byl od 15. ledna asi hodně zatížen. Zadruhé ta informace byla taková, že musí dojít k propojení s registry zdravotníků tak, aby se do toho systému nehlásili falešní zdravotníci. To je důvod, proč se to zdrželo. Na druhou stranu musím objektivně říct, že většina krajů praktické lékaře - a nejen ty - očkuje bez tohoto pořadníku. Předáváme krajským reprezentacím seznamy našich kolegů, kteří mají zájem o očkování. A tito lidé jsou pak na očkování zváni. Jsou kraje, kde už všichni praktici, kteří se chtěli naočkovat, naočkováni byli.

Tušíte, kdy se do toho systému budete moci dostat?

V tuto chvíli to nevím. Nevím, kdy se bude moct lékař, který se chce nechat naočkovat, připojit do toho systému. Předpokládám, že to bude v dohledné době, ale nejsem schopen vám říct žádné datum.

S ohledem na výskyt nakažlivější mutace koronaviru země přistupují k povinnému nošení respirátorů FFP2 nebo chirurgických roušek, v Česku to vláda zatím jen doporučuje. Budete jako praktici vyžadovat, aby je lidé v čekárnách měli?

Trváme na tom (nošení roušek) celou dobu a nepřestali jsme s tím ani v létě. Trváme na tom, aby lidé měli v čekárnách roušky. Ale zatím jsou to dost často roušky domácí výroby. Asi by nebyl problém v ordinacích a čekárnách dát lidem chirurgickou roušku nebo od nich chtít, aby ji měli, a ten, kdo ji mít nebude, tak jsme schopni mu ji dát. Myslím, že je hygieničtější chirurgická rouška, pokud se pravidelně mění, než ta textilní.

To, že jsou respirátory FFP2 účinnější než roušky, je zřejmé. Ale musíme vzít v potaz, že to stojí i nějaké peníze. Když to máte nosit každý den a jde o čtyřčlennou rodinu, tak už jsou to náklady v řádu tisíců korun měsíčně, což si asi ne všichni budou moct dovolit. A je potřeba se zamyslet i nad tím, zda bude respirátorů dost. Až potom bych nařizoval nějakou povinnost. Ve chvíli, kdy budu vědět, že mám tyto věci vyřešené.

Jak jsou připravené ordinace na skladování vakcín, které se musí do určitého času proočkovat?

U Pfizeru, tam kde to běží, přivezou v pondělí rozmrzlou vakcínu. Lékař ví přesně, kolik toho má za týden vyočkovat a spotřebuje to za pět dní. Vakcína Moderna se dá skladovat v normálním mrazáku, který máme, a po vytažení vydrží v lednici měsíc. Takže tam problém nevidím. A ostatní vakcíny se skladují normálně v lednici. Předpokládám, že jejich přísun do ordinací bude plynulý, stejnými distributory nebo distributorem, který nám vozí vakcíny do ordinací normálně. Předpokládám, že lednice bude stačit na nějakou zásobu, kterou spotřebujeme za rozumnou dobu, a pak dostaneme nové.

Co se stane, když objednaný člověk na očkování nepřijde a vakcínu bude potřeba proočkovat?

Budeme muset mít nějaký záložní plán. Když se budeme bavit o vakcíně AstraZeneca, tak v ampuli je deset dávek, to znamená, že si musíte na den pozvat deset lidí, abyste je naočkoval. Předpokládám, že vždy budu mít dva náhradníky, kteří jsou poblíž mé ordinace a budou schopni přiběhnout, pokud se na konci ordinační doby ukáže, že někdo nepřišel. Priorita je dát to té věkové skupině, která je teď v pořadí. Ale pokud to dojde do situace, že bych tu vakcínu měl vyhodit, nebo ji píchnout někomu o pět let mladšímu, tak to radši píchnu tomu mladšímu.

Pokud člověk na očkování nepřijde, může být nějakým způsobem postihnut?

Ne. Nevím o tom, že by existoval nějaký plán, jak tyto lidi postihovat. Předpokládám, že se všichni budou chovat rozumně. Je to do určité míry mimořádná situace. Vakcína je nedostatkové zboží. Očekávám, že všichni lidé budou mít elementární míru slušnosti, že na termín, který si domluvili, dorazí.