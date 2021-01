Babiš: Registrační systém na očkování seniorů funguje dobře. Dzurillu navrhnu na státní vyznamenání

Registrační systém na očkování seniorů funguje podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dobře. Problémy jsou u nemocnic, uvedl předseda vlády po jednání expertního týmu prezidenta Miloše Zemana v Lánech, kterého se zúčastnil spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurillu navrhne Babiš na státní vyznamenání. Aktualizujeme Praha 15:33 16. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Technické problémy byly na straně nemocnic. Vyřešilo se to a říkáme, že všechno funguje,“ řekl premiér Andrej Babiš.

„Pana Dzurillu navrhnu na státní vyznamenání. Protože si to zaslouží a dělá skvělou práci. Zkrátka to zvládli, funguje to a není důvod stále něco kritizovat,“ uvedl předseda vlády.

Podle Babiše bylo zatím v Česku proti koronaviru očkováno přes 105 tisíc lidí. „Evidujeme 105 167 občanů, kteří byli naočkováni. V registračním systému evidujeme 131 tisíc registrovaných a v rezervačním systému máme 24 458 seniorů nad 80 let,“ uvedl premiér Babiš nejnovější čísla o průběhu očkování.

