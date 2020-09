Čekání na počítače pro základní školy? ‚Ředitelé mohli začít nakupovat již v létě,‘ řekl Plaga

Počítače pro dálkovou výuku mohli ředitelé základních škol začít nakupovat již v létě. O státní pomoci 1,3 miliardy se dozvěděli v srpnu. Pro Radiožurnál to ve čtvrtek řekl ministr školství Robert Plaga z ANO. Odmítl tak kritiku, kterou ve středu vznesl prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Přestože podle něj část ředitelů objednala počítače téměř ihned, přijdou jim až začátkem nebo v polovině října. Praha 11:27 24. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Plaga | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Provoz téměř 500 škol v Česku na konci minulého týdne omezoval koronavirus. Jaký je vývoj v tomto týdnu? Roste počet uzavřených škol s tím, jak přibývá nakažených?

Počet roste, dostáváme průběžně data z ministerstva zdravotnictví. Ale je potřeba říci, že v České republice je přes 10 tisíc škol. A když jsme se dívali do sousedních zemí, kde školní roky startovaly dříve, tak průběh je obdobný. Jako je tomu v Berlíně. Není to nic překvapivého. Na začátku školní roku jsem říkal, že koronavirus pronikne na naše školy. Je to logické.

Je ve hře plošné uzavření druhých stupňů základních a středních škol?

Děláme vše pro to, aby tato varianta nenastala. Proto jsou ze strany ministerstva zdravotnictví zaváděna opatření na školách. A i když jsou složitá, že jsou třeba ve výuce roušky, tak pokud se podíváme do Bavorska, tak tam je to pro starší děti stejné jako u nás. Mají také roušky i při výuce.

Jsem rád, že po mém apelu se hned od 1. září hygienické stanice snaží standardizovat proces ve školách. A skutečně byl nastavena postup hygien tak, aby bylo jasné, že když se nosí roušky, tak nemusí do karantény celá třída. A při splnění opatření nedopadají plošná opatření na školu, ale na třídu nebo třídy, což reprezentovala i ta data, která jste prezentoval.



A co vysoké školy? Budete rektorům doporučovat, aby akademický rok zahájili distanční výukou? Přece jenom ke studiu se sjíždějí studenti z celé země, pak spolu tráví čas na kolejích.

V tuto chvíli jednotlivé krajské hygienické stanice podle regionů vydaly opatření, která převádějí výuku na vysokých školách na distanční model. Neudělaly to všechny, tuším, že v tuto chvíli se to týká 17 z 26 veřejných vysokých škol v České republice.

Jsem rád, že se nám podařilo hned v pátek, kdy pražská hygiena zavřela pražské vysoké školy, tak ministerstvo školství, které bylo na poslední chvíli přizváno k formulaci opatření, vtělilo výjimky pro laboratorní a praktickou výuku. To je pro vysoké školy nesmírně důležité. Něco online výukou zvládnete, ale něco ne.

V tuto chvíli ještě jednáme s Českou konferencí rektorů a budeme jednat i s ministerstvem zdravotnictví o tom, jakým způsobem umožnit prvákům se v rozumných počtech účastnit výuky aspoň v prvních 14 dnech. Protože prváci na vysokých školách jsou v trochu jiném postavení než ti, kteří už vysokou školu znají.

Prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý ve středu pro Radiožurnál uvedl, že školy případnou distanční výuku zvládnou, ale část z nich se na ni ještě nestihla vybavit, jak by potřebovala. Nemohly školy dostat peníze od státu dříve, aby byly připraveny už na začátku školního roku?

Prostředky 1,3 miliardy korun, které směřují do českých základních škol, jim mají pomoci se dovybavit. Je to ale koncipováno tak, že školy mohou uplatnit i výdaje, které realizovaly třeba v průběhu léta. A pokud nemají dodány počítače, tak to není věcí toho normativu, který tam rozepisujeme.

Ptali jste se na státní intervenci, na 1,3 miliardy k posílení, tak ředitelé tu informaci dostali hned poté, co vláda v srpnu schválila tu dodatečnou intervenci. Mohli zahájit nakupování, pokud už tak neučinili v minulosti.

Ministerstvo slíbilo zpracovat pro školy doplňující metodický pokyn pro distanční výuku. Kdy ho dostanou?

Slíbili jsme ho do konce září v návaznosti na novelu, která uzákonila distanční vzdělávání. Není to tak, že by školy doteď od nás neměly, jak online vzdělávat. Ale chtěli jsme to doplnit o věci, které nově vyplývají ze zákona a udělat komplexní materiál. V tuto chvíli, od včerejšího odpoledne, odchází do datových schránek jednotlivých škol.