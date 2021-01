Prymula: Plošné nošení roušek může skončit o prázdninách. Opatření se do jara výrazně nerozvolní

Poradce premiéra Andreje Babiše (ANO) Roman Prymula odhaduje, že plošné nošení roušek může skončit o prázdninách. Řekl to v rozhovoru pro sever Novinky.cz. Výraznější rozvolnění opatření se podle něj nedá očekávat dříve než v březnu. Praha 12:18 17. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiérův poradce Roman Prymula odhaduje, že plošné nošení roušek může skončit o prázdninách (archivní foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Myslím si, že plošné nošení roušek může skončit o prázdninách,“ odhadl v rozhovoru epidemiolog Roman Prymula, poradce premiéra a exministr zdravotnictví za ANO.

Výraznějšího rozvolnění se podle něj dočkáme nejdříve na jaře: „Někdy do března, počátku dubna není asi možné očekávat nějaké výraznější rozvolnění, a to ani ve smyslu, že by se už nepoužívaly roušky.“

Pomoci s rozvolňováním by podle něj mohlo jak očkování, tak i systém, kdy se lidé dostanou na různé akce jen s negativním antigenním testem.

„Jak bude ale postupně narůstat proočkovanost a zavede se systém antigenního testování na různé události, tak může být povolována řada aktivit. Samozřejmě, pokud se ti lidé prokážou, že jsou očkování, nebo jsou negativní.“

Prymula také znovu kritizoval počet testů, kterých je nyní 50 až 70 tisíc denně. Označil jej za nedostatečný.

„Pokud se na to podíváme z toho úhlu pohledu, že chceme společnost začít otevírat a chceme spustit nějaké aktivity, tak by se mělo testovat více. Odhaduji, že by bylo potřeba dělat minimálně 200 tisíc testů denně. Systém by měl využívat i další jednodušší testy, jako jsou ty ze slin, kloktací a podobně,“ uvedl.