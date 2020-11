Plaga k návratu do škol: Neumím si představit, že jsou rizikové děti dalšího půl roku zavřené doma

Kdy se do lavic vrátí další ročníky, by se školy a rodiče měli dozvědět s týdenním předstihem. V rozhovoru pro Radiožurnál to řekl ministr školství za ANO Robert Plaga. Kdy to ale bude, neuvedl. Zároveň upozornil, že škola není pro děti, které žijí v domácnosti s rizikovým příbuzným, případně mají samy sníženou imunitu, jediným rizikovým místem. „Neumím si představit, že dítě nechodí do školy a je dalšího půl roku zavřeno doma,“ podotkl. Rozhovor Praha 10:46 18. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Plaga | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč jste se rozhodli prvňáky a druháky pustit do škol už teď a nepočkali jste třeba do příštího pondělí?

Když jsme jako ministerstvo školství představili priority návratu do škol bez ohledu na to, že se měnili ministři zdravotnictví, tak první a druhá třída byly nejvýše prioritní ročníky, které jsme chtěli dostat zpět do škol. Jsem rád, že ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo situaci tak, že do pátého stupně PSA, tedy protiepidemického systému, školství patří a že se prvňáci a druháci mohou vrátit.

Roušky budou muset žáci nosit při vyučování i o přestávkách, je zakázaný zpěv a tělocvik, ve třídách se má často větrat. Z jakých dat jste při zavádění těchto opatření vycházeli?

Je potřeba říci, že ta opatření jsou omezující. V případě roušek je to samozřejmě komplikace. Ale když se podíváme do okolních zemí a podíváme se na aktuální data, respektive výzkumy, tak není lepší nástroj, který redukuje zhruba o polovinu možnost nakažení covidem-19, než je nošení ochrany nosu a úst, tedy roušek nebo šátků.

Dostali ředitelé nějaký manuál, jak dodržování nařízení uhlídat v praxi?

Manuál, který řešil hygienické standardy, jsme zpracovávali s ministerstvem zdravotnictví v létě. Odcházel 17. srpna. A teď při návratu do stupně pět, tak v den, kdy jsme s panem ministrem (zdravotnictví za ANO Janem) Blatným vyhlásili, že se za týden vrací první, druhé třídy a speciální školy, odcházel do datových schránek škol upřesňující manuál nebo listy, které popisovaly pravidla tak, jak jsou stanovena.

Přímá komunikace se školami, jak jsme ji úspěšně nastavili na jaře, že jim informace chodí okamžité poté, co může, do datových stránek, mimo to, že je na našem instagramu, facebooku a dalších sociálních sítích a na webových stránkách, se nám osvědčila a zafungovala i tentokrát.

Jak se budou učit děti, které rodiče nechtějí do škol poslat třeba kvůli tomu, že žijí v domácnosti s rizikovým příbuzným nebo mají samy děti sníženou imunitu? Bude pro ně dál možná výuka online?

Co se týká dětí, které spadají do rizikové skupiny, tak jsou možnosti individuálního vzdělávacího plánu, což je institut, který zákon normálně zná, nebo při krátkodobých absencích a specifických situacích se budou ředitelé škol snažit vycházet vstříc. Škola není jediné rizikové místo z pohledu rizikových skupin tak, jak to rodiče prezentují. Neumím si představit, že dítě nechodí do školy a je dalšího půl roku zavřeno doma.

Rodina musí, co se týče ochrany společně žijících rodičů nebo prarodičů, kteří spadají do rizikové skupiny, kromě debaty se školou a nastavení výuky řešit i režimová opatření na úrovni rodiny. Nejde říct: „Nebudeš chodit do školy, a tím pádem je vše v pořádku.“ Vir je všudypřítomný a nelze to řešit jen tak, že dítě nebude chodit do školy.

Jsou školy dostatečně vybavené ochrannými pomůckami a dezinfekcí?

Co se týká zásobení ochrannými pomůckami a dezinfekcí, je potřeba říct, že je to primární rolí zřizovatelů. Ministerstvo ze sebe nesetřepává svou zodpovědnost, ale jsou to zřizovatelé, kteří tyto náklady v minulosti měli a mají i v této chvíli nést. Dostávají na to 14,5 miliardy korun z rozpočtového určení daní ročně.

Neznamená to ale, že jsme nepřispěli a nerozvezli téměř tři miliony respirátorů do všech typů škol nejen pro pedagogické, ale i pro nepedagogické pracovníky. Zásobeni by být měli. Není povinnost nosit respirátor FFP2, ale roušku, kterou nyní musíme nosit všichni a všude.

„Pokud pustí první stupeň celý, tak musí počítat s tím, že za těchto podmínek, které teď platí pro první a druhou třídu, tak to školy nejsou schopny prostorově a personálně zajistit. Je velmi jednoduché to napsat na papír, ale velmi těžké to ve škole zrealizovat,“ řekla členka rady Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová.

Další by se měly vrátit třetí, čtvrté a páté třídy, poslední ročníky a druhé stupně na střídačku. Bude to podle vás už příští týden? Kdy se to školy, děti a rodiče dozví?

Už na jaře jsme byli jediní, kdo dodržoval čtrnáctidenní rozvolňovací vlny. A protože kromě epidemiologického hlediska jsme vždy zvažovali a zvažujeme i to hledisko organizační…

Kdy to bude, pane ministře?

Právě proto, že jsme zodpovědní, tak vám neřeknu datum. Ale školy a rodiče se to dozví s dostatečným předstihem. Pokud jsme se bavili zhruba o týdnu, kdy 11. 11. jsme řekli, že se 18. 11. vrací, tak minimálně takový předstih by měl být zachován i pro ty další vlny.