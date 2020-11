ONLINE: Deváťáci se vrátí k běžné výuce při čtvrtém z pěti stupňů rizika covidu, oznámil Plaga

Při čtvrtém stupni rizika se do škol vrátí první stupeň a deváťáci. Žáci druhého stupně se pak budou střídat po týdnu. Vrátí se také studenti posledních ročníků středních škol a vyšších odborných škol. Na vysokých školách se obnoví praktická a laboratorní výuka pro skupiny do 20 lidí a umožní se individuální konzultace. V pondělí to oznámil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Momentálně je Česko na pátém stupni rizika. Sledujeme online Praha 11:04 16. 11. 2020 (Aktualizováno: 12:01 16. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Robert Plaga | Zdroj: Úřad vlády ČR

„Zavírání škol bylo reakcí na epidemickou situaci, hlavním důvodem bylo omezení sociálních kontaktů. Toto omezení přispělo k tomu, že se podařilo exponenciální růst zastavit a že jsme za vrcholem druhé vlny pandemie,“ řekl Plaga na tiskové konferenci.

„Pro návrat žáků prvních a druhých tříd je pádný vzdělávací důvod. Přesun pěti procent firem na home office umožní návrat 200 tisíc žáků do škol,“ vyzval ministr firmy, aby stejně jako na jaře nechaly zaměstnance pracovat z domova, pokud to jde.

První a druhé třídy by i v negativním scénáři měly zůstat ve vzdělávacím systému. „U prvnáčků a druháčků je distanční výuka velmi obtížná. Mateřské školy jsou velmi důležité pro rozvoj dětí, učitelům a učitelkám, které se o ně v této těžké době starali, patří dík. Je vhodné, aby děti do mateřských škol chodily, ale samozřejmě záleží na zvážení konkrétních lidí,“ řekl šéf resortu školství.

Role mateřských škol je podle něj nezastupitelná. „Všechny studie ukazují, že rozvoj dětí je zásadní právě v tom věku tři až šest let,“ dodal.

Bez tělocviku

Současný návrat do škol je ve čtvrtém stupni rizika podle Plagy povinný. „Nepůjde o žádné patnáctičlenné skupiny jako na jaře. Samozřejmě že ve chvíli, kdy tomu brání zdravotní stav nebo cokoliv jiného, existují instrumenty, jak se s tím vypořádat,“ vysvětlil.

Zatím ale nebudou mít děti tělocvik.

Podle ministra bude při návratu do škol klíčové nošení roušek. „Studie ukazují, že nošení roušek je významným nástrojem pro omezení šíření covidu-19. Vyzýváme také školy k tomu, aby trávily s dětmi co nejvíce času venku na vzduchu, také podle matice doporučujeme časté větrání,“ řekl Plaga.

„Nakolik je nošení roušek omezující, tak nemyslím, že by jakýkoliv doktor sundal v polovině operace roušku dolů kvůli tomu, že by to bylo obtěžující.“

Roušky až do 2. stupně

Šéf resortu si také myslí, že klíčová je individuální zodpovědnost každého člověka: „Protože pokud je nebudeme dodržovat jak v oblasti školství, tak v oblasti průmyslové, zůstanou tato opatření pouze na papíře. A k tomu, věřím, se nechce nikdo dostat.“

Rozvolnění nošení roušek je možné až ve druhém stupni rizika, kdy „by první stupeň základních škol měl povinné roušky jen ve společných prostorách“.

Plaga nechce posouvat termín letních prázdnin, ani je jakýmkoliv způsobem krátit. „Jsem zastáncem podpory distanční výuky v rodinách, ta úroveň se liší a děti se nepochybně vrátí do škol s různou úrovní. Případně si dokážu představit cílené summer campy, které by dětem pomohly dohnat výuku, ale o zkracování prázdnin neuvažujeme,“ řekl.

Česko ve čtvrtém stupni

V Česku je nyní rizikové skóre na hodnotě 70 ze 100, což odpovídá čtvrtému stupni opatření proti covidu-19. V současnosti platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň.

Pokud číslo zůstane pod hodnotou 75 do středy, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření. To by mohlo platit zřejmě od příštího pondělí.

Přesun do čtvrtého červeného pásma by znamenal například otevření základních škol pro všechny děti z prvního stupně, střídavou výuku pro druhý stupeň nebo posunutí zákazu nočního vycházení z 21.00 na 23.00 hodin.

