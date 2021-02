Středočeský kraj plánuje kvůli covidu škrty v dopravě. Zruší některé spoje, chce zdražit jízdné

Středočeský kraj omezí hromadnou dopravu a seškrtá část spojů. Odloží také modernizaci starších autobusů. Českému rozhlasu Region to potvrdila mluvčí Středočeského kraje Helena Frintová. Hejtmanství tak reaguje na ztráty dopravců kvůli pandemii koronaviru. Jen ve středních Čechách znamená menší prodej jízdného výpadek půl miliardy korun. Praha 17:25 11. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středočeský kraj omezí hromadnou dopravu a seškrtá část spojů (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Plán na úspory ve veřejné dopravě ve čtvrtek schválila rada kraje. Ta navrhuje zdražení o 25 procent, jak potvrdil radní pro dopravu Petr Borecký (STAN). Kraj má ale integrované jízdné s Prahou, takže nyní bude s hlavním městem o podobě zdražení jednat. Vyjádření pražského magistrátu zjišťujeme.

Středočeský kraj také od března omezí frekvence spojů o deset procent. Na stole byla i krajní varianta o zrušení až 20 procent spojů, potvrdil Borecký. K té ale nakonec nedošlo.

Kraj se snaží těmito opatřeními reagovat na propady, které jsou podle radního Boreckého neúnosné. Ztráty z jízdného se blíží skoro 600 milionům korun. „Města a kraj musí řešit, jak tyto propady s dopravci vyrovnat. Ztráty samozřejmě neskončily s koncem loňského roku, pokračují i letos. Pokud by tak pokračovaly nezmenším tempem, tak se na konci letošního roku dostaneme ke ztrátám jedné miliardy korun. To nejsou dopravci schopní ustát,“ řekl Českému rozhlasu Region.

Hejtmanství se také pokusí propady částečně kompenzovat, podle radního ale nemá finance na celou částku.

„Debatujeme o kompenzaci mezi 100 až 150 miliony korun. Více alokovat nemůžeme. A co se týká měst a obcí, tak tam ten prostor pro kompenzaci je minimální. Mnoho z nich je v rozpočtovém provizorium a mají problém sestavit samotný rozpočet,“ dodal radní. Obce i kraj totiž musí operovat s nižšími příjmy kvůli propadu ekonomiky a vládní daňové reformě. O krajských kompenzacích budou rozhodovat středočeští zastupitelé.

Bez kompenzací

Ztráty ve veřejné dopravě řeší i ostatní kraje. Celkově jsou propady za loňský rok 3,6 miliardy korun, řekl zástupce ředitele kanceláře Asociace krajů Radek Polma. Ten už má pohromadě propady od všech krajů i hlavního města. Finální částka je tak o něco nižší, než jaké byly odhady z konce ledna.

Kvůli ztrátám se Asociace krajů už dvakrát obrátila na vládu s žádostí o kompenzace. A to v létě a na podzim. Pokaždé neúspěšně.

„Navrhovali jsme řešení, které by nezatěžovalo státní rozpočet dalšími požadavky. V loňském roce stát ušetřil významné peníze na slevách na jízdném pro žáky, děti, studenty a seniory. Navrhovali jsme, aby se ty peníze použili na kompenzace propadů tržeb,“ řekl hejtman Martin Půta z uskupení Starostové pro Liberecký kraj.

Upozornil také, že stát kompenzuje zájezdové autobusové firmy a uvažuje o podpoře Českých drah, ale na veřejnou dopravu nezbylo. Podle Půty o možném zdražení jednají i v Libereckém kraji. Obdobně jsou na tom další hejtmanství i hlavní město. Zatím ale vyčkávají, jak se zachová stát.

Havlíčkovo rozhodnutí

Asociace krajů se pokusí ministra dopravy Karla Havlíčka za ANO znovu přesvědčit příští týden. Podle jihočeského hejtmana a předsedy Asociace krajů Martina Kuby z ODS plánují schůzku s ministrem na příští týden. Havlíček ale opakovaně podporu krajům odmítl.

Redakce se ho dotazovala i nyní. Odpověď přišla od tiskového mluvčího ministerstva Františka Jemelky: „Úlohou ministerstva dopravy je řešit veřejnou dopravu v celostátním měřítku, tedy i kompenzace pro osobní dopravu, kterou si objednává, popř. pro komerční dopravu, kterou nějak v nadregionálním měřítku ovlivňuje. Jako je železnice.“

Podporu krajům pak mluvčí odmítl s tím, že to jsou právě hejtmanství, které na to musí najít prostředky: „Podpora pro regionální a městkou dopravu je logicky plně v kompetenci těch, kteří si ji objednávají. Mohou navýšit kompenzace za poskytování veřejných služeb. Navíc je dobré připomenout, že vláda již kraje a obce štědře finančně podporuje v jiných oblastech, a to prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.“

Podle středočeského radního Boreckého by ale stát i přesto měl pomoct. A říká, že to byl právě stát, který požadoval, aby kraje dopravu neomezovaly.

„Absolutně nerozumím, jak se k tomu staví česká vláda. Na jaře loňského roku premiér Babiš (ANO) vyzval kraje a města, ať neomezují veřejnou dopravu. Abychom podpořili stát v boji s pandemií covidu. Teď v lednu poslala hlavní hygienička ministerstva zdravotnictví paní Rážová výzvu krajům, ať neomezují veřejnou dopravu. Ale na druhou stranu ta samá vláda odmítá jakýmkoli způsobem krajům, městům a obcím pomoct.“