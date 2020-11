Vánoce během koronaviru? Češi nechtějí omezit návštěvy u rodiny a přátel, ukazuje průzkum

„Pokud budeme zdraví, tak asi neomezíme. Když se neprokáže koronavirus u nikoho, tak se určitě setkáme aspoň jeden den,“ říká pro Radiožurnál Iva.

„Nebudu omezovat styk se svými blízkými na Vánoce. Důvod je, protože mám v rodině víc menších skupinek, takže se stejně nebudeme shromažďovat ve větších skupinách,“ vysvětluje Robin.

Zatímco Iva a Robin už mají jasno, Monika s rozhodnutím ještě váhá. I kvůli tomu, že ve městě, kde žijí její rodiče, se teď situace zhoršila.

„Takže bychom je neradi ohrožovali. Uvidíme. Kdyby to mělo být za týden, tak tam určitě nepojedeme.“

Většina Čechů se podle Medianu při každoročních návštěvách příbuzných a přátel moc omezovat nechce. „55 procent respondentů nepředpokládá, že omezí kontakty s přáteli a rodinou. Jsou to víc lidé mladší ve věku 18 až 29 let,“ popisuje pro Radiožurnál ředitel Medianu Přemysl Čech.

Přes dvě pětiny lidí omezí kvůli pandemii kontakty s rodinou a přáteli během letošních vánočních svátků | Zdroj: Český rozhlas

Jsou to také zároveň lidé, kteří odmítají očkování proti nemoci covid-19. „Lidé, kteří se nenechají očkovat, tak by byli pro to, aby se to co nejvíc rozvolnilo. Takže je tam skryté rozdělení zodpovědných – nezodpovědných,“ míní Čech.

Naopak mezi 43 procenty lidí, kteří by byli ochotní kontakt s blízkými omezit, je hlavně starší generace, vysokoškoláci a příznivci očkování a nepolevování v dodržování hygienických opatření.

K odpovědnosti v období kolem Vánoc nabádá i prezident České lékařské komory Milan Kubek. Doporučuje setkání omezit na nejužší rodinu. „Pokud chceme navštívit svého dědečka nebo babičku, tak bychom měli zachovávat veškerá bezpečnostní opatření. To znamená dezinfikovat si ruce, mít na sobě roušku a podobně. Pokud máme své příbuzné rádi, tak je musíme chránit, a ne ohrožovat.“

Necelé dvě pětiny lidí se letos chystají utratit méně za vánoční dárky | Zdroj: Český rozhlas

Průzkum zjišťoval i to, kolik peněz se chystají Češi o Vánocích utratit. Většina oslovených – celkem 56 procent – předpokládá, že dá za vánoční dárky podobnou částku jako loni. Téměř 40 procent ale počítá s tím, že se bude muset uskromnit. Jsou to hlavně ženy a respondenti nad 60 let.

Většina lidí chce dát za dárky maximálně pět tisíc korun. „Do tisícikoruny se chystá utratit sedm procent populace. Dárek ve výši tisícikoruny až pěti tisíc korun si myslí, že zvolí 48 procent respondentů,“ vyjmenovává Přemysl Čech z agentury Median.

Každý desátý se pak chystá dát za dárky víc než 10 tisíc korun. Necelých osm procent lidí je také ochotných se kvůli vánočním nákupům zadlužit. V průzkumu odpovídalo 11. a 12. listopadu 1019 lidí nad 18 let.

Za vánoční dárky nejčastěji utratíme mezi jedním a pěti tisíci | Zdroj: Český rozhlas

Necelých 8 % dospělých se chystá zadlužit kvůli nákupu vánočních dárků | Zdroj: Český rozhlas