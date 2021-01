Hamáček: Vláda ještě může zakázat pohyb do nějaké vzdálenosti od bydliště i zavřít některé podniky

Vláda opět zpřísnila opatření proti koronaviru. Chce snížit počty pacientů v nemocnicích. Celkově počty nově nakažených stagnují nebo mírně rostou. Vláda proto apeluje, abychom se nestýkali s nikým kromě své nejbližší rodiny, pokud to není nezbytně nutné. Máme také omezit pohyb, co to jen jde. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) Radiožurnálu řekl, že pokud by tato opatření nezabrala, vláda může ještě více omezit pohyb i zavřít některé podniky. Rozhovor Praha 12:18 29. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nová opatření jsou spíše upřesněními. Proč podle vás někteří lidé opatření nedodržují nebo obcházejí?

To je otázka za milion dolarů. Kdybychom věděli, proč tomu tak je, tak bychom mohli efektivně reagovat. Je to asi dáno tím, že už to všechno trvá dlouho, lidé jsou unavení, mají různé problémy. Už všichni chceme z toho blázince pryč a chceme do normálního života.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministrem vnitra a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem

A prosíme lidi, aby to ještě chvíli vydrželi. Protože ve chvíli, kdy už vidíme světlo na konci tunelu, protože přicházejí vakcíny a vakcinace je jediným řešením, jak opatření postupně odstranit, tak by bylo strašně špatně, kdyby se to na poslední chvíli vymklo kontrole. Proto ta opatření upřesňujeme a zpřísňujeme. A prosíme lidi, aby to ještě vydrželi.

Ta délka tunelu je zatím podle aktuálního vývoje spíše variabilní. Před chvílí byl hostem Radiožurnálu ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Nebylo by lepší skiareály rozjet za přísných podmínek než nechat na horách neorganizované davy lidí?

Hledali jsme všechna řešení. Problém je v tom, že jakkoli teď ta situace na horách vypadá neideálně, tak v případě, že bychom skiareály rozjeli, tak počet lidí, který by tam dorazil, by byl násobně vyšší, než je tam teď. A to je proti tomu hlavnímu, co se snažíme celou dobu dělat, tedy omezit mobilitu lidí, omezit jejich potkávání.

Jakkoli to nevypadá hezky, tak na horách je stále méně lidí, než kolik by jich tam bylo, kdyby běžely skiareály. A nějaká cesta napůl, to znamená omezování parkovacích kapacit, to by způsobilo obrovské problémy. Je to nepříjemné, ale po velmi pečlivém zvážení všech pro a proti jsme zvolili tento postup.

Od soboty platí zákaz stánkového prodeje na trzích. ‚Jde o sezonní aktivitu,‘ reagoval Havlíček Číst článek

Zastavili jste také šest lanových drah, které sloužily k dopravě turistů, nikoli lyžařů. Opravdu nejsou rizikovější místa nákazy než lanovky pro pěší turisty?

Určitě jsou rizikovější místa nákazy. Ale ve chvíli, kdy jsme část vleků zakázali, a část jezdila, tak to vytvářelo jistou nerovnost, tak jsme se dohodli, že to budeme aplikovat na všechny vleky kromě těch, které slouží jen k dopravní obslužnosti. Je to snaha co nejvíc stlačit mobilitu a říct lidem: Pokud chcete do přírody, jeďte, ale jeďte maximálně na jeden den a dodržujte rozestupy, projděte se se svou rodinou, ale potom se vraťte domů.

Popište nám, jak budou vypadat kontroly, třeba dodržování pravidel v hotelech nebo omezení pohybu lidí.

V hotelech kontroly probíhají. Je to spolupráce České obchodní inspekce a Policie České republiky. Provozovatelé hotelů, kteří budou mít otevřeno a budou ubytovávat ty, kteří na to podle nařízení budou mít nárok, budou muset doložit, že mají potřebné dokumenty, což je nově u služebních cest, že ubytovaný tam musí být sám, není možné, aby tam měl s sebou celou rodinu, a současně musí mít potvrzení od zaměstnavatele, že je skutečně na služební cestě.

Omezení pohybu i zavření podniků

Když se počty pacientů v nemocnicích nesníží, což je jeden z velkých aktuálních problémů, jaké má vláda ještě nástroje nebo možnosti zpřísnění dalších pravidel?

Proto tolik apelujeme na lidi, aby dodržovali opatření, protože dalších opatření už moc není. Jsme v situaci, kdy máme plné nemocnice, a kdyby epidemie začala znovu růst, tak k přeplnění může dojít strašně rychle. Tím říkám, že situace je z hlediska nemocničních kapacit horší, než byla někdy na jaře nebo na podzim. A to dávám úplně stranou to, že by nebyl problém jen s covidem. Byl by problém s běžným fungováním nemocnic – autohavárie, infarkty a tak dále. A to samozřejmě nikdo nechce. Takže se snažíme lidem vysvětlit, že je to potřeba dodržovat.

Respirátory nebudou povinné, jejich nošení ale doporučujeme, uvedl Havlíček. Cenu vláda nestanoví Číst článek

Pokud se ptáte, co nám ještě zbývá, tak samozřejmě se dá ještě více omezit pohyb. To je německý model: zákaz pohybu mimo bydliště nebo do nějaké vzdálenosti od bydliště. A pak v úplně nejkrizovějším scénáři se dá ještě více zasáhnout do ekonomiky, to znamená zastavit některé podniky.

Podle vládních materiálů se ve čtvrtek vláda domluvila i na zrušení trhů a stánků. Proč jste takovou věc na tiskové konferenci vůbec nezmínili?

To je asi otázka na kolegu (Karla) Havlíčka, který představoval jednotlivá opatření v rámci resortu. Ale tisková konference není určená k tomu, abychom tam četli všechna vládní nařízení. Nařízení okamžitě vycházejí ve sbírce zákonů a určitě svou roli hrají i novináři, kteří potom o zákazech informují. Asi není možné na tiskové konferenci říct úplně všechno. To bychom tam byli dvě hodiny.

Pokud se nepletu, tak doposud ta zásadní omezení vždy zazněla, aniž by se na ně museli novináři zeptat.

Tak se asi někde stala chyba, ale každopádně platí ten text, který byl schválen.