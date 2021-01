Matematik Levínský o očkování: Cílem má být zachránit co nejvíc životů, co nejvíc dobrých let života

Očkování proti koronaviru pokračuje. Od pátečního rána se mohou přes rezervační systém přihlásit senioři nad 80 let. Současně pokračuje i očkování zdravotníků a dalších ohrožených profesí. „Flexibilita je v tomto směru dobrá. Jsem zásadně proti nějakým zcela přesným plánům, že musíme naočkovat jen a pouze člověka určitého věku,“ říká René Levínský z Centra modelování biologických procesů. Speciál Praha 18:09 14. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít René Levínský, který se při centru IDEA v institutu CERGE-EI věnuje tvorbě epidemiologických modelů | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Primárním hlediskem je a mělo by být zachránit co nejvíc lidských životů a dobrých let života,“ zdůrazňuje matematik. Proto je podle něj namístě upřednostnit nejstarší skupinu obyvatel.

„Je potřeba vysvětlovat, že pravděpodobnost úmrtí na covid-19 u osmdesátníka je čtyřikrát vyšší než u sedmdesátníka. Člověk, kterému je dnes 75 let – a možná si řekneme, že to je průměrný věk dožití – ale takový muž, pokud už se toho věku dožil, tak má ještě před sebou asi devět let a žena dvanáct let. To jsou roky, o které přicházíme.“

To vše je podle Levínského třeba mít na paměti. Ale přesto by měl být systém očkování natolik flexibilní, aby případné zbytky očkovací látky mohly být na konci dne pružně využity například pro zdravotníky, dodává. Připomíná také situaci v USA, kde očkování kvůli rigiditě pravidel do značné míry stojí.

„Rychlost je teď přitom naprosto zásadní,“ upozorňuje a dodává: „Je podstatné, abychom naočkovali rizikové skupiny nad osmdesát do poloviny února. Zbývající část pak alespoň první dávkou do poloviny března.“

Levínský připomíná, že je žádoucí, aby úřady zveřejňovaly data o očkování denně, jak to dělají třeba v Polsku. České úřady ale mluví o zveřejňování souhrnných dat jen jednou za týden.

„Data by měla být zveřejněna včetně věkové struktury, z toho se dá dobře predikovat, jak se očkování odrazí ve vývoji epidemie. Je tu předpoklad, že do půlky až konce března situace nebude nejlepší. A očkování pomůže,“ soudí Levínský.

Velká očkovací centra

Poradce premiéra Andreje Babiše (ANO) Roman Prymula uznává, že celý systém očkování měl být nastaven dřív – aby bylo jasnější, ve které lokalitě jsou vakcíny potřeba a mohlo se rozhodnout o jejich distribuci.

Přesto věří, že rezervační server je připraven dobře a nápor žadatelů o očkování ustojí. Jako nezbytný prvek pro fungování plošné vakcinace nicméně vidí vznik velkých očkovacích center, která mají fungovat sedm dní v týdnu, a také zapojení praktiků.

„Je zřejmé, že průchodnost přes klasické nemocnice není dostatečná. Aby se stihly vyočkovat statisíce a miliony dávek, které tady budou, musí se systém rozšiřovat,“ tvrdí Prymula.

Kauza Státního zdravotního ústavu

Podle informací serveru Seznam Zprávy rozdělil Státní zdravotní ústav (SZÚ) tisícovku vakcín mezi své zaměstnance a údajně i jejich příbuzné, kteří ale nespadají do rizikových skupin.

„Pokud byly vakcíny alokovány i osobám, které v riziku nejsou, tak je to špatně,“ hodnotí situaci Prymula. Zodpovědnost za vzniklý problém by ale nepřisuzoval premiéru Babišovi, přestože ten se již dříve označil za hlavního koordinátora očkování.

„Systém je nějak nastaven, těžko hovořit o tom, že za každý problém nebo individuální selhání zodpovídá člověk, který ten proces řídí. Je to jistě závažný problém, ale než vakcíny vylít je lepší někoho naočkovat,“ uzavírá.

Ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský kvůli této kauze ve čtvrtek rezignoval.

„To, co se stalo ve Státním zdravotním ústavu, je nepřijatelné,“ řekl ve čtvrtek Babiš. Dodal, že tyto excesy už se nebudou opakovat.

