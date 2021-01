Jediný český lékař z ciziny, jenž pomohl během druhé vlny, je pendler z Francie. Zrovna tu byl na dovolené

Když na vrcholu podzimní vlny epidemie vyzval prezident České lékařské komory Milan Kubek lékaře v cizině, aby se vrátili pomáhat domů, zájem projevilo asi 25 z nich. To je podle Kubka docela dost na to, jak jsou vytíženi povinnostmi u svých zaměstnavatelů. Nakonec v českých nemocnicích pomáhal jen jeden lékař, protože byl zrovna na dovolené doma v Přerově. Lubomír Skopal pracuje jako onkolog ve Francii a sám sebe označuje za pendlera. Praha/Paříž 7:05 3. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jediný český lékař z ciziny, který pomáhal ve druhé vlně, je pendler z Francie | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Zakázali nám brát si dovolenou, museli jsme zůstat v nemocnicích, měli jsme víc služeb,“ popisuje pro Radiožurnál Lubomír Skopal situaci v okresní nemocnici ve městě Haguenau, které leží u Štrasburku - jen pár kilometrů od hranic s Německem.

„Proto jsem do poslední chvíle nevěděl, jestli do Česka odjedu,“ dodává lékař do telefonu a omlouvá se, že musí něco poradit zdravotní sestře.

Ze sluchátka zazní francouzština, po pár sekundách se ale vrací čeština.

„S covidem jsem měl zkušenost od nás z Francie. Nakonec jsem ale pracoval v přerovské nemocnici jenom tři dny. Považoval jsem to hlavně za symbolické gesto. Mám tu přátele, pacienty, jednou se vrátím, a když vlast potřebuje, je třeba pomoct,“ pokračuje Skopal.

Problémy státu

Lékařů chtělo pomoct víc, ale místní úřady jim podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka nedokázaly vytvořit podmínky.

„To není vůbec jednoduché. Lékaři z ciziny nejsou členy naší komory - potřebují tady právně ukotvit, zařídit pojištění a podobně. Bez podpory ministerstva zdravotnictví je to prakticky nerealizovatelné,“ vysvětluje Kubek s tím, že jediný Lubomír Skopal to vyřešil díky svým dobrým vztahům v přerovské nemocnici.

„Uznávám, že jsme je postavili před hotovou věc. Na takhle rychlou akci není státní správa připravená a hlavně my jako komora vlastně nejsme pro úředníky partner,“ dodává Kubek.

Onkolog Lubomír Skopal je zvláštní případ. Přestože pracuje ve Francii, domů jezdí překvapivě často. Někdy i dvakrát do měsíce.

„Autem to zvládnu za osm hodin. Nejdéle to trvá na hranici, v Německu už mají opravdové dálnice,“ říká s lehkou ironií.

Česko pozadu

„Bylo mi 57 let, když jsem odešel. Systém české onkologie mi přestal vyhovovat a věděl jsem z různých kongresů a služebních cest, že to v Evropě vypadá i jinak. Chtěl jsem dělat pořádnou medicínu a to tady nešlo. Ve Francii se mi to podařilo. Tam můžu třeba ordinovat léky, které v Česku mají jen některá specializovaná pracoviště. Okresní nemocnice v Česku jsou v onkologii opravdu pozadu.“

Přestože i ve Francii zuří koronavirová krize, dostal Lubomír Skopal v nemocnici dovolenou a přijel na Vánoce domů.

Sešli jsme se v Přerově a na schůzku dorazil muž oděný s francouzskou elegancí a s nezbytnou šálou kolem krku.

„Ve Francii jsou opatření podstatně přísnější. Lidé jsou omezeni v pohybu a cestování výrazně víc. Taky jim to ale všechno vysvětlují odborníci. Politici vystupují v médiích jen výjimečně,“ říká francouzský lékař, který pozorně sleduje vývoj epidemie v Česku a srovnává.

„Mně to připadá tady jako zoufale nepřipravené a nekompetentní. Když si vezmete, jak třeba Němci připravují očkovací centra a chystají se na největší zdravotnickou operaci v poválečných dějinách a v České republice se pořád skoro nic neděje. Tady bohužel bude epidemie ještě hodně dlouhá.“

Ve Francii pracuje Lubomír Skopal třetím rokem, na nepravidelné pendlování si zvykl a v Haguenau plánuje pracovat dál. Kvůli profesním možnostem v onkologii a také lepším pracovním podmínkám překousne i vzdálenost téměř 900 km.