Úředníci udělali chybu, když včas nenastartovali očkování ve firmách, zní z Hospodářské komory

Úředníci udělali zásadní chybu, když včas nenastartovali očkování ve firmách. Uvedl to ve čtvrtek předseda sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory Ivo Hlaváč. Mohli se rychle proočkovat nejen zaměstnanci, ale i celé rodiny, systém by fungoval jako sněhová koule, dodal. Praha 13:59 29. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úředníci udělali chybu, když včas nenastartovali očkování ve firmách, tvrdí Ivo Hlaváč z Hospodářské komory (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zaměstnavatelé byli připraveni k očkování pomoci i různými benefity, a to především v ekonomicky aktivní populaci a mladších věkových skupinách, uvedl Ivo Hlaváč.

Problémem je podle něj i několikaměsíční zpoždění v očkování cizinců, kteří v Česku dlouhodobě žijí, pracují a platí daně. „Můžeme jen doufat, že se situace nebude opakovat v případě přeočkování na začátku příštího roku,“ podotkl.

Připomněl, že klíčovou prioritou komory bylo očkování ve firmách, tedy to, aby se velcí zaměstnavatelé mohli i za cenu svých zvýšených interních nákladů zapojit do očkování zaměstnanců.

„Opakovaně jsme sebrali data, ze kterých bylo jasné, že se zásadní množství firem zapojí do očkování i jeho propagace. Přestože formálně byla tato možnost zanesena do plánu očkování a politici se k ní opakovaně vyjadřovali pozitivně, k realizaci došlo pozdě a jen částečně,“ upozornil Hlaváč.

Na vině je podle něj nejen častá změna ve vedení resortu zdravotnictví, ale i řízení očkování. Bylo by podle něj pochopitelné, že dokud nebyl dostatek vakcín, byla distribuce a přístup k vakcínám regulována a řízena direktivně prostřednictvím velkých očkovacích center v krajích.

„Pochopitelné není to, že byly opakovaně ignorovány známé a vyzkoušené aspekty, jako že například lidé více důvěřují praktickým lékařům a mají větší ochotu se očkovat jejich prostřednictvím a že stejně tak mají větší důvěru v majitele či vedení firem než k vládní očkovací kampani,“ dodal.

Očkování dětí

Hlaváč připomněl, že si ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) prosadil vznik očkovacích center bez registrace. Nyní by podle Hlaváče pomohlo, aby se v těchto otevřených očkovacích centrech mohly za účasti pediatra očkovat i děti od 12 let věku. Rezervační systém v kombinaci s omezeným počtem očkovacích míst pro děti a časem prázdnin ale rezultuje do zatím naprosto minimálního zájmu rodičů nechat své děti očkovat proti covidu-19.

„Stát se zde navíc neobejde bez podpory a pomoci praktických lékařů, v tomto případě lékařů pro děti a dorost,“ podotkl.

Zdravotníci v Česku aplikovali od začátku očkování proti onemocnění covid-19 přes deset milionů dávek vakcíny. V zemi se začalo očkovat na konci loňského prosince, ukončené očkování mělo k pondělku přes 4,64 milionu lidí. Naočkováno tak bylo 62,3 procenta dospělé populace a téměř 52 procent populace pak i druhou dávkou.