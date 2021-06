Biochemik Hostomský: Všechny síly bych upřel na rizikové skupiny, očkovat děti je předčasné

Některé státy už proti covidu-19 očkují mladistvé starší 12 let. A mluví se i o možnosti očkovat mladší děti. „Ty bych řešil, až budou vyřešení ti ostatní,“ míní ředitel Ústavu organické chemie a biochemie při Akademii věd Zdeněk Hostomský. S tím souhlasí molekulární genetik z Ústavu molekulární genetiky při téže akademii Jan Pačes. Dodává ale, že u rizikovějších skupin už dnes není o vakcínu takový zájem. Oba byli hosty Českého rozhlasu Plus. Pro a proti Praha 7:58 13. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkovat, nebo neočkovat děti proti koronaviru. A kdy s tím začít? (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Krist, MAFRA, Profimedia/ archiv Jana Pačese

Pačes mimoto vnímá jako benefit, že pokud by se podařilo děti a dospívající nad 12 let naočkovat do podzimu, vyhnula by se celá společnost dalšímu případnému uzavření škol.

Hostomský má nicméně za to, že je z epidemiologického hlediska nesprávné „jít na děti“ jen proto, že se jiní očkovat nechtějí.

„Veškerou vládní iniciativu a přesvědčovací schopnost bych zaměřil na ty, kteří jsou rizikoví a o vakcínu nemají zájem,“ vysvětluje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Molekulární genetik Pačes však vidí v očkování dětí více benefitů. Jako primární důvod uvádí ochranu samotných příjemců vakcíny. A jedním dechem připomíná, že v průběhu epidemie covidu-19 v České republice komplikacím spojeným s koronavirovou nákazou podlehlo už šest dětí.

Dál jmenuje třeba kolektivní imunitu. Varuje ale také před přizpůsobením viru na jinou skupinu:

„Když se naočkuje celá populace mimo dětí, tak se virus může šířit jen v těch dětech. A pochopitelně – tak jak to v přírodě chodí, bude se optimalizovat. Už dnes vidíme, že smrtnost se u mladší věkové kategorie zvýšila.“

Oba hosté Karolíny Koubové se víceméně shodnou na tom, že prodělání nemoci se všemi jejími riziky je horší než podstoupení očkování, přičemž lze předpokládat, že kdo v následujících dvou letech nebude naočkován, nákaze se s velkou pravděpodobností nevyhne.

Právě proto je vhodné, aby rodiče měli možnost své děti nechat naočkovat. Pačes ale dodává, že tlačit by se na ně v tomto směru nemělo.

