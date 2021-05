‚Už na to nemám energii.‘ Praktik z Nového Knína vzdává očkování svých pacientů proti covidu

Už dva měsíce můžou praktičtí lékaři očkovat své pacienty proti koronaviru. Někteří z nich se ale stále nedočkali dodávek vakcín. Je to případ i Tomáše Garnola, praktika z Nového Knína na Příbramsku. Ve své ordinaci naočkoval dvacet lidí. A tak to i zůstane. S očkováním se rozhodl skončit a své pacienty prosí, aby se registrovali do očkovacích center. Nový Knín 20:11 4. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: René Volfík

„Už jsem se rozhodl definitivně, protože už na to nemám energii. Je to zhruba 70 e-mailů co jsem si našel - komunikace od prosince, kdy se objevily informace o vakcínách v České republice. Je to neustálé slibování, vyplňování, dodávání falešných slibů a nakonec z toho nic nebylo,“ vysvětluje pro Český rozhlas Region své rozhodnutí lékař Tomáš Garnol.

„Přijde mi to strašně marná práce a bylo jí docela dost za ty tři nebo čtyři měsíce, jenom to zadávání do centrálního systému zabralo asi tři večery, kdy jsem tady seděl a zadával rodná čísla. A nakonec ta práce byla úplně na nic,“ zlobí se.

Poslední kapkou byla pro Garnola zrušená dodávka vakcín, která měla do ordinace dorazit v dubnu.

„Když si něco objednám, tak čekám, že mi dodavatel řekne: ‚Hele nemám a zkus to někde jinde, nebo mám a dodám ti to tehdy a tehdy.‘ Informace, že možná v průběhu května něco dostanu…“

„Já musím lidi objednat. Většinou, když se očkuje, tak je potřeba síla navíc, protože ordinace normálně funguje – chodí sem lidé i s jinými problémy. Je kolem toho spousta práce, a jakmile mi někdo napíše, že se to odsouvá o týden, tak je potřeba to zase celé udělat znovu. Nemohu to dělat donekonečna, to prostě nejde,“ uzavírá.

Praktický lékař Tomáš Garnol vzdal očkování svých pacientů. Už na to nemá energii

Garnolovo rozhodnutí chápe i šéf sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Podle něj je v Česku stále asi 560 praktických lékařů, kteří od začátku očkování, tedy od 1. března, pořád žádné vakcíny nedostali a dalších 900, kteří jich dostali méně než sto.

„Všichni tihle lékaři jsou pod obrovským tlakem svých pacientů. Samozřejmě pokud se někomu stane, že když už má konečně ta vytoužená dodávka dorazit a stornuje se, tak chápu, že někomu dojde trpělivost a řekne, že už tyhle hrátky hrát nebude," podotýká.

Podle Šonky celá situace dobře vystihuje nedůstojné podmínky očkování u praktiků, které byly hned od začátku. „To znamená nejrůznější administrativní komplikace, povinnost registrovat a to, že ti lékaři nevědí, kdy dostanou vakcíny, kolik jich dostanou, nejsou schopni informovat své pacienty, protože tu informaci prostě nevědí."

Situaci s nedostatkem vakcín by mohlo vyřešit podle Šonky například to, že budou praktici dostávat i jiné druhy vakcín, a ne jen AstraZenecu a Johnson & Johson.