Pomáhající studenti čekají na očkování proti covidu i týdny. Nemocnice se hájí nedostatkem vakcín

Pracují v nemocnicích stejně jako lékaři a sestry, na vakcínu proti covidu-19 ale někdy čekají i týdny. Řeč je o některých studentech - dobrovolnících - z lékařských fakult. Podle ministerstva zdravotnictví i nemocnic na očkování nárok mají. Ne vždy se ale pro ně podaří vakcínu rychle zajistit. V případě, že studenty povolají hejtmani v rámci pracovní povinnosti, musí dostat očkování okamžitě. Praha 7:21 23. března 2021

„Pomáhám sestrám. Pomáhám s hygienami pacientů, péčí o všechny jejich potřeby, příjmem tekutin jídlem, rozdáváním obědů, převlíkáním postelí,“ vyjmenovává pro Radiožurnál studentka lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která dobrovolně pracuje na covidovém oddělení jedné z pražských nemocnic. Nepřeje si zveřejnit své jméno, redakce ho ale zná.

Dohodu se zařízením uzavřela studentka začátkem března. Za sebou má několik dvanáctihodinových směn, očkovaná proti covidu zatím nebyla, přestože o vakcínu projevila zájem.

„Ptala jsem se, proč to nejde dřív, nedostala jsem ale žádnou odpověď. Říkali, že se to řeší. Kdybych šla na svoji první nebo druhou směnu naočkovaná, tak bych se cítila jistější, že ve chvíli, kdyby se něco stalo, co by mě mohlo ohrozit, tak že budu ve větším bezpečí, než když tu vakcínu nemám,“ popisuje.

Nedostatek vakcín?

První dávku vakcíny dostane až teď, po několika týdnech. Oslovené pražské fakultní nemocnice uvedly, že studentům dobrovolníkům očkování umožňují. Konkrétně třeba ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze mělo zpoždění při očkování dočasně způsobit nedostatek vakcíny.

„Z kraje března jsme dostávali menší množství vakcín. Nebylo to ze strany nemocnice, dodávky koordinuje stát. Ve chvíli, kdy teď máme vakcín dostatek, tak očkujeme jak na běžícím pásu. A kdo na to má nárok a splňuje podmínky pro očkování, tak vakcínu dostane,“ vysvětluje mluvčí nemocnice Marie Heřmáková.

Podle koordinátorky studentských dobrovolníků z 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Kateřiny Koudelkové ale mohly průtahy způsobit i jiné důvody.

„Mohlo se to stát v případě, kdy si student zaškrtnul, že chtěl být očkován v konkrétním očkovacím centru, které má plné kapacity. Pak se může stát, že čeká déle, než kdyby si to centrum nevybral, nebo kdyby šel někam jinam. Všichni studenti od nás, kteří zájem projevili, už jsou naočkovaní, nebo jsou na čekací listině,“ podotýká.

Očkování studentů

Podle ministerstva zdravotnictví můžou vakcínu dostat jak studenti dobrovolníci, tak i ti, kteří pomáhají na základě vyhlášené pracovní povinnosti. U nich by to navíc mělo být bezprostředně.

„Tato zdravotnická zařízení mají umožnit, jako všem ostatním zdravotníkům, v případě, že o to projeví zájem, bezodkladnou vakcinaci. Stát vydal toto doporučení a nařízení a je na ostatních, aby se jím řídili,“ upřesňuje ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO

Studenty některých ročníků medicíny i nelékařských oborů na vysokých a středních školách mohou povolat hejtmani. Ti zatím této možnosti moc nevyužívají.

Jednou z výjimek je třeba Moravskoslezský kraj, který minulý týden povolal 39 mediků. Sedm jich zamířilo do Městské nemocnice v Ostravě. Ta uvedla, že studenty očkuje přednostně. Z poslední várky o to ale měla zájem jen jedna dívka.