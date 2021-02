Francie pošle do Česka 100 tisíc dávek vakcíny Pfizer. Babiš žádá i další země o ‚půjčku‘

Premiér Andrej Babiš (ANO) požádal podle Hospodářských novin ostatní země Evropské unie, aby Česku část svých vakcín poskytly. Nešlo by podle deníku o dar, ale o půjčku. Česko by stejné množství dávek muselo později vrátit, až by se epidemická situace zlepšila.

Kromě států EU požádal Babiš již dříve o pomoc také Izrael. V dopise začátkem ledna se podle serveru Seznam Zprávy odolával na „nejužší pouta“ obou zemí a uvedl, že Izrael je pro Česko vzorem v tom, jak rychle a efektivně dokáže obyvatelstvo očkovat.

Izrael pak Česku vakcíny skutečně daroval. Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) v úterý uvedl, že Izrael Česku zaslal 5000 dávek vakcíny, konkrétně od společnosti Moderna. Naočkováni jí budou vojáci, kteří slouží v nemocnicích u pacientů s covidem-19.

„Snažili jsme se již delší dobu získat nějakou vakcínu navíc, v Izraeli se nám to povedlo, že jsme to dostali darem. Francie nám teď slíbila 100 tisíc (vakcín) k 15. březnu,“ řekl premiér. Dodal, že oslovil i jiné členské státy Evropské unie.

Naopak Německo podle Hospodářských novin zatím Česku nepomůže. „Adresně jsem oslovil německou kancléřku Angelu Merkelovou, ale Německo bohužel v této věci Česku pomoci nemůže. Německo i nadále Česku nabízí volnou kapacitu lůžek pro pacienty s těžkým průběhem nemoci covid-19,“ uvedl pro deník premiér Babiš.

Pomalé očkování?

Babiš zároveň odmítl kritiku, že Česká republika nezvládá dodávané vakcíny vyočkovat. „Doposud jsme dostali 797 460 vakcín, v tomto týdnu v úterý večer 93 tisíc od Pfizeru, dnes 80 400 od Moderny a AstraZenecy. Astra nám krátila dodávky o 20 tisíc,“ řekl premiér.

Naočkováno bylo 600 429 lidí. Když se podle něj odečte od celkového počtu získaných vakcín počet nově dodaných, nevyočkovaných „starších“ vakcín je 20 631.

„Přece nás nemůže někdo kritizovat, že jsme nezaočkovali vakcínu, která ještě dneska nepřišla nebo která přišla v úterý večer,“ poznamenal ke kritice z posledních dní, že Česko očkuje pomalu. Některé kraje si podle něj vakcínu AstraZeneca nechaly v zásobě pro učitele.

Odborníci považují očkování za hlavní řešení pandemie. Celosvětově je ale nyní nedostatek očkovacích látek.

