ONLINE: Česko čekají od pondělí přísnější opatření. Na jejich dodržování bude dohlížet přes 30 tisíc lidí

„Měli jsme víkend na to, abychom nová pravidla nastudovali a naprosto významně změnili zásady výkonu služby. Situace, která v pondělí nastává, pro nás ale není zcela nová,“ řekl na začátku mimořádného brífinku první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Policie podle něj bude dohlížet na tři oblasti: omezení pohybu osob, povinnost nosit ochranu dýchacích cest a omezení maloobchodního prodeje a služeb. „Pravidla jsem nepříjemná, omezují každého z nás, policisty nevyjímaje,“ prohlásil Vondrášek. „Doufám, že pochopení bude podobné, jaké nastalo po uzavření tří okresů.“

Od úterního rána bude policistům pomáhat přes 3800 vojáků a asi 280 příslušníků celní služby. Celkem bude nasazeno více než 30 000 příslušníků ozbrojených sborů České republiky.

Tři týdny omezení

Kromě omezení pohybu mezi okresy se v Česku od pondělí na tři týdny uzavřou také školy a školky. V obchodech nebo MHD budou muset lidé nosit respirátory nebo nanoroušky.

Venku v zastavěných územích obce bude nutné nosit aspoň chirurgické roušky a v přírodě si lidé budou muset nasadit roušku, pokud nebude možné dodržet doporučený dvoumetrový rozestup.

Některé obchody, které byly dosud otevřené, se pak od pondělí zavřou. Půjde o papírnictví, prodejny dětského oblečení a obuvi, galanterie nebo obchody se zbraněmi a střelivem.

Namátkové kontroly

Policejní prezident Jan Švejdar už dříve řekl, že hlídky by měly být na všech hlavních silničních tazích včetně dálnic. Kontroly budou namátkové.

„Není proveditelné, abychom fyzicky uzavřeli všechny komunikace mezi okresy. Nicméně hlídky budou rozmístěny tak, abychom dosáhli účelu opatření a bylo v co nejmenší míře obcházeno,“ řekl České televizi.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pátek řekl, že nasazeno může být také až 5000 vojáků. Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek řekl České televizi, že k tomuto opatření musí ještě vláda zpracovat nařízení a poté v řádu dnů budou vojáci připraveni k nasazení.

O nasazení armády a celní správy má vláda jednat v pondělí, uvedla s odvoláním na Švejdara Česká televize.

Prezident Miloš Zeman v neděli řekl, že si přeje, aby vojáci byli přísní. Nedomnívá se však, že by omezení možnosti volného pohybu lidi naštvalo.

„Když, to už říkám popáté, máte časovou lhůtu, kdy to zavření bude, tak si myslím, že to lidi zase tak moc nenaštve. A na druhé straně je to kontrola korunou, jak se kdysi říkávalo ještě za komunistů. To znamená: když vám někdo vysolí pořádnou pokutu, tak si to podruhé rozmyslíte,“ prohlásil.

