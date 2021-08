Tanec na diskotékách, koupaliště i nošení respirátorů. Mění se některá opatření proti koronaviru

Návrat z dovolené bude pro některé Čechy komplikovanější. Na mapě cestovatele od pondělí přibývají dvě země s velkým rizikem nákazy. Konkrétně jde o Dánsko a Francii. Dále se také mění podmínky nošení respirátorů ve vnitřních prostorech. Od neděle se na koupaliště a bazény nevztahuje omezení kapacity. Vedle toho je povolený tanec na diskotékách či v klubech. A začala platit také mírnější pravidla pro hrady a zámky. Přehledně Praha 10:27 2. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově je povolený tanec na diskotékách a v klubech, ale jenom pro očkované a lidi, kteří covid-19 prodělali (ilustrační foto) | Foto: shbs | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

Lidé s ukončeným očkováním nebo s potvrzením o prodělání covidu-19 by žádné zásadnější potíže s návratem z dovolené z Dánska a Francie mít neměli. Po návratu do Česka budou muset jenom vyplnit takzvaný příjezdový formulář.

‚Macrone, podej demisi.‘ Napříč Francií protestovalo přes 200 tisíc lidí proti covidovým pasům Číst článek

Ostatní lidé ale budou muset na test ještě před příjezdem do Česka, pokud tedy cestují hromadně v autobuse nebo letecky. Po návratu pak musí cestující bez ohledu na to, jakým způsobem se do Česka vrací, zůstat v samoizolaci, kterou je možné ukončit nejdříve po pěti dnech negativním PCR testem.

Stejná pravidla platí už delší dobu také pro návrat z Portugalska, Řecka, celého Španělska i s Kanárskými ostrovy nebo z Malty.

Další oblíbené dovolenkové destinace mimo Francii a Dánsko patří většinou do kategorie s nízkým nebo středním rizikem nákazy. Po návratu je tak pro neočkované a lidi bez imunity povinný antigenní nebo PCR test, samoizolace ale nutná není. Toto se aktuálně týká mimo jiné Chorvatska, Bulharska, Slovenska nebo Itálie.

Naopak velmi přísné podmínky platí při návratu z Tuniska, které patří mezi země s extrémním rizikem nákazy. Lidé bez imunity nebo očkování tak musí na PCR test ještě před návratem do Česka, pak je čeká desetidenní samoizolace a pak ještě druhý PCR test.

Červená kategorie se rozšíří o Dánsko a Francii. Oranžový bude Island, Itálie a Švýcarsko. Naopak Lichtenštejnsko se nově zařadí do zelené . ➡ https://t.co/e63KE6tdTV — MZV ČR (@mzvcr) July 30, 2021

Výjimka z nošení respirátorů

Mimo změny v pravidlech pro cestování se o víkendu upravovalo ještě několik dalších protikoronavirových opatření.

Zvláštní vstupenky pro očkované, tanec v klubu jen s testem. Od srpna platí nová pravidla hromadných akcí Číst článek

Mezi změnami je nošení respirátorů. Nově je nemusí ve vnitřních prostorech mít lidé, kterým to způsobuje vážné zdravotní problémy. U sebe ale zároveň musí mít potvrzení od lékaře. Podle přednosty plicní kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimíra Koblížka tuto výjimku nejspíš moc lidí využívat nebude.

„Existuje naprosto marginální skupina pacientů, kteří mají skutečně těžké astma nebo pacienti, kteří mají těžkou plicní fibrózu nebo terminální stadium plicní rakoviny. Skutečně jsou to jen minoritní skupiny pacientů, u kterých lze najít objektivní důvod,“ uvedl pro Radiožurnál Koblížek k novému opatření.

Koupaliště a diskotéky

Další změny se pak týkají koupališť nebo bazénů. Od neděle už nemusí omezovat svou kapacitu.

Nově je povolený také tanec na diskotékách a v klubech, ale jenom pro očkované a lidi, kteří covid-19 prodělali. Ostatní potřebují negativní test ne starší než 24 hodin.

A mírnější pravidla nově platí třeba také pro hrady a zámky. „Mění se velikost skupin z deseti na dvacet osob, které nemusí mít TNO (test-prodělaná nemoc-očkování) v případě hromadných prohlídek, jako jsou ty zámecké. Zkrátka tam, kde jsou nějaké organizované skupiny,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).