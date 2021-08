Šéfka jihočeské hygieny o trasování: K nakaženým přistupujeme tak, že mají mutaci delta

Trasování rizikových kontaktů lidí, kteří se nakazili koronavirem, začalo být přes prázdniny přísnější. Hygienici nyní všechny případy vyhodnocují jako nakažlivější variantu delta. Reagovali tak na to, že v Česku postupně převládla. Trasování popisovala pro Radiožurnál ředitelka jihočeské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. Významnou roli podle ní sehrálo očkování. Lidé jsou chráněni a nemusí třeba do karantény, dodala. Rozhovor Praha 19:32 24. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mohu potvrdit, že vidíme obrovský benefit očkování, říká Kvetoslava Kotrbová. Ilustrační | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Budu-li mít pozitivní PCR test, jak vypadá trasování mých rizikových kontaktů? Je pro přísnější režim potřeba podezření na delta variantu?

95 procent všech zachycených pozitivních případů je delta mutace. Takže dnes již přistupujeme ke všem pozitivním a jejich kontaktům stejně. Po 14 dnech izolace a karantény provádíme testování. Je to tedy druhý test na konci, abychom se přesvědčili, jestli jsou nadále pozitivní, nebo ne.

Nicméně co je podstatné, že nepřibývá pozitivních případů. V jižních Čechách máme opravdu jednotkové případy, byť za posledních několik týdnů se nám malinko zvýšily. Ale ta čísla nejsou nikterak epidemiologicky závažná. Měli jsme týdny, kdy jsme hlásili v průměru čtyři případy za den, teď jsme hlásili 19 případů.

Ale co strašně důležité je, že nám nepřibývají závažné průběhy, které by vyžadovaly hospitalizaci. Za posledních šest týdnů jsme také nezaznamenali úmrtí.

Samozřejmě dál trasujeme, protože trasování je nesmírně důležité. Vychytáme tím všechny kontakty, které by se mohly od pozitivní osoby nakazit, a tím zabraňujeme dalšímu šíření onemocnění. Ale důležité je, že ty průběhy nejsou závažné.

Zpřísnily se parametry toho, co znamená to rizikové setkání. Co teď přesně platí?

Ne. Platí to, že vždy individuálně vyhodnocujeme to, jak dlouho s tím pozitivním člověkem jeho kontakt byl, v jakém kontaktu, jak intenzivním.

Víme, že v rodinách se infekce šíří snáze než například v zaměstnáních, i když i tam zaznamenáváme pozitivní případy. Velmi významné je prostředí například barů, rodinné oslavy nebo teď máme letní dětskou rekreaci, kde je těch kontaktů daleko více.

Ale velmi důležitá je právě ta anamnéza, odebírání anamnézy, registrář jednotlivých případů. Vyhodnocují to naše děvčata na hygieně a každý, pokud byl ve významném kontaktu s osobou, která měla potvrzenou delta variantu, tak zůstává v karanténě po dobu 14 dnů. A na konci se dělá právě potvrzení negativity testováním.

Jak při trasování u varianty delta nebo delta plus přistupujete k očkovaným lidem, kteří se rizikově setkají s nakaženým. Musí také na testy nebo do karantény?

Ne. Ten, kdo je očkovaný, tak u něj předpokládáme, že je chráněný. Do karantény nechodí. Rozhodnutí o karanténě nevystavujeme.

Až čtyři z pěti nakažených jsou podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky neočkovaní lidé. Můžete to z vaší praxe jednoznačně potvrdit?

Ano, to mohu jednoznačně potvrdit. Máme za sebou několik měsíců obrovského výskytu, my jsme v jižních Čechách za týden hlásili 5500 případů a dnes jsme, řekněme, na stovce za týden. A to je ten poslední týden, který byl z pohledu výskytu významnější.

Vidíme, že očkování sehrálo neskutečně významnou roli. Ze závažné situace těch tří významných vln jsme se dostali díky očkování.

Proočkovanost je významná právě v rizikových skupinách, to znamená senioři, chronicky nemocní. A to nám posiluje kolektivní imunitu.

Teď se nám skutečně vyskytují pozitivní osoby v populaci 15 až 35+. Je to v části populace, která je méně proočkovaná. Mohu potvrdit, že vidíme obrovský benefit očkování.