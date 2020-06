Mohou ztratit data ke koronaviru. Hygienici nejsou zabezpečení proti hackerům, varuje Rážová

Krajské hygienické stanice dlouhodobě neměly peníze na platy ani na provoz. To se negativně projevilo i na úrovni IT.

„V segmentu státní správy se poněkud zanedbává nebo je rozdílná úroveň IT vybavení krajských hygienických stanic. Kybernetická bezpečnost není zajišťována na dostatečné úrovni,“ říká pro Radiožurnál hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Hygienici zpracovávají data, která se týkají i koronavirové pandemie.

„Veškerá naše data, která o epidemii máme, tak pocházejí z registru, do kterého jsou všechny případy zapisovány a popisovány. A pracujeme s nimi. Pokud by se stalo, že někdo krajskou hygienickou stanici napadne z hlediska kyberútoku, také nemusíme mít vůbec žádné informace o tom, jak se epidemie šíří a co tu bylo,“ doplňuje.

Dříve bez podpory

Krajské hygienické stanice nespadají pod kritickou infrastrukturu, tedy mezi nejdůležitější systémy státu. Přesto mají do registrů, které do kritické infrastruktury patří, přístup.

„Samotné hygienické stanice pod zákon o kybernetické bezpečnosti, čili do gesce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, nespadají. Ale určitě využívají některé informační systémy, které jsou pod zákonem o kybernetické bezpečnosti. Mají určitě přístup do důležitých informačních systémů,“ upozorňuje mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Radek Holý.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO je podfinancování hygien systémový problém: „Je pravdou, a to je všeobecný fakt, že krajské hygienické stanice nebyly v minulosti úplně finančně ani technicky podporovány, takže tady bude nutné dát peníze na jejich rozvoj IT zabezpečení a vůbec IT technologie, zálohy dat.“

Na konci května vláda schválila téměř 150 milionů korun navíc na rozvoj hygienických stanic, pohotovostního centra a dalších organizací pod ministerstvem zdravotnictví, kterých se bude týkat chytrá karanténa 2.0.

Podle vyjádření ministerstva dostanou konkrétně krajské hygienické stanice do konce roku skoro 30 milionů korun. Osmdesát procent této sumy má jít právě na modernizaci a posílení IT systémů nebo zajištění kybernetické bezpečnosti.

Napadení nemocnic

Podle ministra Vojtěcha nebude kybernetické zabezpečení krajských hygien tak finančně náročné jako u nemocnic.

„Pře jen nemocnice jsou v tomto směru sofistikovanější a náročnější z hlediska kybernetické bezpečnosti. Jde pouze o to, aby měly odpovídající infrastrukturu, proběhlo zálohování dat. V tomto směru to není otázka peněz, ale abychom se tomu věnovali,“ dodal šéf resortu zdravotnictví.

Posílení zabezpečení hygienických stanic podporuje i kyberúřad. „Vzhledem k tomu, že krajské hygienické stanice spadají určitým způsobem do zdravotnictví a zdravotnictví jako takové je velice často napadáno hackery, tak z tohoto pohledu je určitě správné, že se tomu budou věnovat a že zabezpečení chtějí zvýšit,“ uvedl Holý.

Při pandemii koronaviru hackeři úspěšně zaútočili na Fakultní nemocnici v Brně nebo Psychiatrickou nemocnici v Kosmonosech. Několikrát napadli i Fakultní nemocnici v Ostravě. V dubnu kyberúřad varoval zdravotnická zařízení, že na ně hackeři budou útočit víc než obvykle. Varování platilo asi měsíc a hackeři v té době úspěšně napadli 10 zařízení, jaká konkrétně kyberúřad nezveřejňuje.