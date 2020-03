V rizikových oblastech je 205 tisíc Čechů. Ministerstvo zdravotnictví jim posílá SMS

V oblastech postižených koronavirem mimo ČR se v současnosti nachází kolem 205 tisíc Čechů. Z toho 196 tisíc je v Evropě. Všichni dostali prostřednictvím mobilních operátorů informační SMS od ministerstva zdravotnictví. Praha 13:32 13. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo zdravotnictví poslalo Čechům v rizikových oblastech SMS. Nejvíce občanů je v Německu. | Foto: Manuel Silvestri | Zdroj: Reuters

Zprávy šly do zemí, kterých se týkají vyhlášená karanténní opatření, nicméně ne úplně do všech. V pátek by proto měla následovat další vlna rozesílání do rozšířeného seznamu lokalit, uvedl výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

V rámci Evropy bylo nejvíce SMS doručeno občanům pobývajícím v Německu (139 000), Francii (18 000), Španělsku (9800), Nizozemsku (7950), Itálii (7600), Švýcarsku (6900), Švédsku (3200), Norsku (1750) a Dánsku (1600). Dalších 7400 zpráv mířilo Čechům, kteří jsou v USA a 1600 SMS odešlo do Asie (Čína, Írán, Japonsko, Jižní Korea).

„Ministerstvo zdravotnictví proti předchozí vlně v minulém týdnu rozšířilo seznam evropských zemí, kam informační SMS odešla. Současně všichni občané, kteří se vracejí do ČR, dostávají automaticky po překročení hranice SMS s pokyny, jak postupovat v případě zdravotních obtíží,“ dodal Grund. SMS ve čtvrtek neodešly Čechům do Velké Británie nebo Belgie, které jsou na karanténním seznamu vlády. Do nich by měla směřovat opakovaná rozesílka v pátek odpoledne.

Text SMS: „Sdělení MZČR: Pobýváte-li v zemi se zvýšeným výskytem koronaviru (aktuální přehled na www.mzcr.cz), dodržujte pokyny daného státu a nezapomeňte na doporučení uvedená na webu MZCR. Děkuji. Ministr zdravotnictví.“

Zaslání SMS na základě požadavku ministra zdravotnictví zajišťují zdarma ve svých sítích všichni hlavní čeští mobilní operátoři T-Mobile, O2 a Vodafone.

