Ochrana zdravotníků? ‚Roušek máme dost, doktoři si o ně mohou říct,’ říká ředitel vinohradské nemocnice

Přestože se na sociálních sítích mluví o nedostatku roušek a respirátorů ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, její ředitel Petr Arenberger něco takového odmítá. Ochranných pomůcek je podle něj oproti minulému týdnu více. Roušek je navíc podle něj dostatek a stačí, když si o ně lékaři řeknou. „Není důvod je držet ve skladu, když je někdo potřebuje," podotýká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 20:02 27. března 2020

Petr Arenberger | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Na sociálních sítích se mluví o tom, že Fakultní nemocnice Královské Vinohrady má nedostatek roušek a respirátorů. Jaký je u vás nyní stav těchto ochranných pomůcek?

Teď jsme se zrovna trochu dali do pořádku, ale obecně platí, že ochranné pomůcky jsou na hranici. Požadavek, který byl, abychom byli zásobeni na čtyři měsíce, nesplňuje asi nikdo. Některé věci máme na týden, některé na tři dny, některé na měsíc. Je to různé.

Včera (ve čtvrtek) jsme dostali dar 10 tisíc respirátorů, takže s tím vydržíme třeba deset dní. A čekáme další zakázku. Zatím se nestalo, že bychom nějaký den neměli vůbec nic, ale člověk neví, co bude druhý den nebo za týden, ale snažíme se to z různých zdrojů shánět.

Zdravotníci z Vinohrad na sociálních sítích například děkují za ušité roušky, proto se ptám, jestli máte nedostatek ochranných prostředků.

Roušek máme nyní asi 100 tisíc a spotřeba je asi 3000, 3500 denně.

Ředitel vinohradské fakultní nemocnice děkuje za vitamíny pro personál v respirátoru, ale různá oddělení nemocnice zároveň prosí veřejnost na Facebooku o další textilní roušky a ochranné štíty. Tak já už nevím, jak to s těmi zásobami je a jak se dělí? @adamvojtechano @jhamacek pic.twitter.com/itbdIv3yhQ — Filip Rožánek (@rozanek) March 27, 2020

Je to dostatečné?

Ano, to je dostatečné. Nicméně různé společnosti nám pomáhají a dodávají nám látkové roušky, za což jsme vděční. Dáváme to i na sociální sítě. Materiálu teď sice není tolik, že by si člověk řekl, že je za vodou, na druhou stranu ale všichni, kteří jsou v kontaktu s potenciálně rizikovými pacienty - ambulance a podobně - mají ode dneška nejen ústenky, ale i respirátory FFP2, které jsme dostali darem včera v noci.

Říkáte, že jste je dostali darem. Nejsou to tedy dodávky z ministerstva zdravotnictví?

Dnes od ministerstva očekáváme 1000 výtěrových tyčinek, 100 brýlí, 3000 ochranných obleků, kterých byl relativní nedostatek. Jsou i tam i nějaké ochranné štíty, 4440 respirátorů FFP2, 50 tisíc roušek a 375 respirátorů FFP3.

Jste tedy schopni pokrýt celý provoz fakultní nemocnice na Vinohradech?

Ano, teď mám zrovna na víkend dobrý pocit, že jsme se úspěšně snažili. Kdybyste se mě zeptala před týdnem, tak bych byl nervóznější.

Chápu správně, že se tedy podle vás situace od minulého týdne zlepšila?

Ano, určitě.

Je ale možné, že ne na všechna oddělení ochranné pomůcky správně distribuujete? Protože někteří lékaři si stěžují, že jich není dost.

Nechápu to. Někteří doktoři si možná neřeknou vrchní sestře nebo ona si neřekne do skladu, aby se to dodalo. Lidé jsou také určitým způsobem nastaveni na šetření.

Jak říkám: nyní máme 100 tisíc ústenek a dalších 50 tisíc dostaneme, což je zásoba, kterou jsme již dlouho neměli. A přitom se stane, že doktoři lamentují. Ústenek nyní máme za této situace na téměř 43 dnů. Není důvod je držet ve skladu, když je někdo potřebuje. Stačí, aby si řekl.

Pokud by tedy někdo z lékařů ve vinohradské nemocnici měl pocit, že mu chybí rouška nebo respirátor, tak si o něj může zažádat, zásob je podle vás dost, takže mu ho dáte?

Ano. Je to i v metodickém pokynu, který visí na webu, kde je přesně řečeno, kde co kdo má na kterou práci mít. Máme 3000 zaměstnanců, které člověk nemůže obíhat.

Pokud by tedy chtěl lékař roušku nebo respirátor, na koho se má v nemocnici obrátit?

Na svého nadřízeného, což je většinou primář, nebo toho, kdo mu to dodává, většinou to dělá vrchní sestra.

Všichni vaši lidé by tedy měli být ochráněni před nemocí COVID-19?

Nevím, jak v jiných nemocnicích, ale u nás přežíváme dobře.

Jste ohledně dodávek ochranných pomůcek v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví?

Ano, část našeho obchodního oddělení pomáhá na ministerstvu, takže jsou v každodenním kontaktu.

Ochranné pomůcky v nemocnicích Nemocnice Na Bulovce, jejíž infekční klinika je největší v zemi, má podle mluvčí Simony Krausové dostatek všech ochranných pomůcek. Motolská nemocnice má zásobu respirátorů FFP na zhruba 12 dní a roušek přes 100 tisíc, což odpovídá zhruba měsíční spotřebě. Horší je zásoba respirátorů FFP3, které vydrží zhruba pět dní. V Nemocnici Na Homolce mají nyní zásob rovněž dost. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze má zásobu ochranných pomůcek na zhruba 10 dní provozu. V případě respirátorů FFP3 jim ale vydrží zásoba jen do začátku příštího týdne. Nemocnice Na Františku, kterou provozuje Praha 1, vystačí s aktuálními zásobami ochranných pomůcek a zhruba tři až pět dní. Fakultní nemocnice Hradec Králové má zásobu ochranných pomůcek na několik dnů. Fakultní nemocnice Ostrava má v tuto chvíli zásobu roušek a respirátorů na zhruba 10 dní. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně dostala od minulého čtvrtka od ministerstva zdravotnictví 26 600 roušek, 2046 respirátorů FFP3 a 10 103 respirátorů FFP2.