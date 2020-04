Vězeňská služba chce omezit nástup odsouzených za banální trestné činy, má to zabránit nákaze

Vězeňská služba požádala předsedy soudů, aby odsouzení za banální trestné činy nemuseli za současné situace šíření koronaviru nastupovat do vězení. Toto opatření má snížit riziko zavlečení nákazy do věznic. Generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal ve čtvrtek Radiožurnálu řekl, že do výkonu trestu nastupuje asi 500 odsouzených měsíčně. Praha 10:05 16. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věznice Všehrdy | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rozhlas

Reagovaly už soudy na vaši žádost a umožní odsouzeným odložení nástupu k výkonu trestu?

Na úvod ještě musím říct, že kvůli nemoci COVID-19 přijala vězeňská služba rozsáhlá preventivní opatření spočívající v maximální eliminaci průniku tohoto onemocnění do jednotlivých věznic. Součástí těchto opatření bylo i oslovení jednotlivých předsedů krajských soudů, aby v zákonných možnostech zvážili odklad nástupu k trestu u odsouzených takzvaně z volné nohy, to znamená těch, kteří mají dobrovolný samostatný nástup do výkonu trestu v termínu, který určí soud. Nejedná se tedy o nebezpečné pachatele. První informace, které od krajských soudů zatím mám, jsou vesměs pozitivní. Dnes (ve čtvrtek) máme s předsedy soudů i videokonferenci a budeme tam toto téma řešit.

Kterých odsouzených by se to týkalo a kolik by jich asi tak mělo být?

Do výkonu trestu nastupuje asi 500 odsouzených měsíčně. Jednalo by se o odsouzené, kteří mají nezávažnou trestnou činnost, tedy o pachatele banálních trestných činů.

Stále platí, že žádný odsouzený v tuzemských věznicích není nakažený koronavirem?

To stále platí díky opatřením, která jsme přijali velmi přísná. V současné době nemáme nakaženého vězně.

U dozorců se ale onemocnění potvrdilo. Kolik jich zatím bylo?

Vězeňská služba je velký bezpečnostní sbor, máme celkem 12 tisíc příslušníků zaměstnanců, evidujeme 11 nakažených, z toho 10 nemocných a jeden už je uzdravený.

Vězeňská služba kvůli koronaviru přijala řadu bezpečnostních opatření, mimo jiné zákaz návštěv. Vzhledem k tomu, že vláda už počítá s postupným uvolňováním zákazů, neuvažuje vězeňská služba o něčem podobném?

V těchto věcech se musíme samozřejmě řídit nařízeními vlády, protože to, že vězeňská služba dočasně uzavřela možnost návštěv věznic, bylo rozhodnutí vlády.

Sledovali jsme také, jak se vězni zapojili do šití roušek nebo třeba do výroby ochranných štítů. Kolik ochranných pomůcek už vyrobili a jaká zařízení je získala?

V této oblasti mám velkou radost. Odsouzení se zapojili do výroby ochranných prostředků, denně vyrábíme zhruba 15 tisíc roušek, které následně distribuujeme do ostatních bezpečnostních sborů, do nemocnic, zásobujeme justiční soustavu, naše pošťáky, kteří jsou také v první linii, domovy důchodců a další instituce.