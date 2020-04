Vězňům v Česku se koronavirus zatím vyhýbá. Mezi dozorci se ale nákaza potvrdila

Pozitivní test na koronavirus dosud mělo devět příslušníků vězeňské služby. Odsouzeným se ale zatím nemoc covid-19 vyhýbá. Tuzemské káznice od začátku epidemie dodržují přísná preventivní opatření, situace ve vězeňství tak nepřipomíná tu italskou, kde zuří nepokoje, či americkou, kde se nákaza šíří mezi odsouzenými. Praha 7:00 8. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od začátku epidemie platí v českých věznicích zákaz návštěv. Ilustrační foto | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rozhlas

„Žádná vězněná osoba není nakažená,“ reagovala na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová s tím, že stále platí přísná preventivní opatření.

Do vězeňských budov se například nedostane člověk, jemuž naměří tělesnou teplotu přesahující 38 °C.

Stejně tak od začátku epidemie platí zákaz návštěv - ty vystřídaly delší telefonické hovory. „Dodržují se veškerá ochranná opatření tak, aby bylo zajištěno, že nákaza do věznic nepronikne,“ upřesnila mluvčí.

S tím souvisí i příjem odsouzených, kteří nastoupili k výkonu trestu v posledních týdnech. „Pokud projevuje jakýkoliv symptom, který by mohl naznačovat onemocnění covid-19, tak je takový odsouzený eskortován do vězeňské nemocnice v Brně na infekční oddělení.“

Opatření, které sama mluvčí označila za přísná, se podle nejvýznamnějšího kritéria - nakažených vězňů - vyplácejí. „Žádná vězněná osoba není nakažená,“ potvrdila Kučerová.

Zamezit šíření nákazy nemocí covid-19 se ale zcela nepodařilo u zaměstnanců vězeňské služby. „V rámci celé vězeňské služby máme nakažených devět kolegů,“ řekla mluvčí. Bližší podrobnější informace o nakažených ovšem - s odvoláním na nutná bezpečnostní opatření - nesdělila.

‚Roušky nosí všichni‘

Ze stejného důvodu nechtěla komentovat ani to, jak vězeňská služba s nákazou mezi dozorci bojuje. „Jde o interní záležitost bezpečnostní složky. Jsou samozřejmě nastavena pravidla a opatření, aby se možnost šíření minimalizovala,“ odpověděla na dotaz, zda jsou dozorci například rozděleni do skupin, které se při službách nepotkávají.

Všichni ve věznicích si musí zakrývat nos a úst rouškou. „Nosí je všichni. Zaměstnanci i vězněné osoby. Nařízení vlády se vztahuje i na věznice a my to respektujeme, samozřejmě. Všechny věznice jsou zásobovány rouškami,“ řekla Kučerová.

Zařízení zároveň slouží i jako výrobny roušek a dalších ochranných pomůcek. K šicím strojům zasedli podle Kučerové vězni prakticky ve všech káznicích. „Primárně se tím zásobují věznice a celá vězeňská služba. Jednotlivé věznice ale už pomáhají i jednotlivým subjektům, se kterými spolupracují. Jsou to města, obce, nemocnice, domovy seniorů nebo neziskové organizace,“ přiblížila.

Potenciální riziko

Zatímco českým věznicím se covid-19 dosud vyhýbá, ve světě je tomu jinak. Například ve Spojených státech se podle odborníků mohou vězni stát nejohroženější skupinou obyvatel. V Itálii pak ve věznicích propukaly v březnu nepokoje kvůli omezení návštěv.

„Jsme na to připraveni,“ odpověděla Kučerová na dotaz, zda má vězeňská služba manuál, jak se v případě nákazy uvnitř některé z káznic bude chovat. „Ta možnost tady je, proto jsme v reakci na vývoj připraveni,“ dodala s tím, že ani v tomto případě nemůže podrobnosti s ohledem na bezpečnostní rizika sdělit.

Vedení věznic ale podle ní bude schopné například nakaženým vězňům vytvořit podmínky obdobné těm při domácí karanténě.

K situaci ve věznicích se o víkendu v rozhovoru pro Blesk.cz vyjádřil také prezident Miloš Zeman. A sice v souvislostí s možnou plošnou amnestií, kterou navrhovali někteří právníci, aby se ve věznicích právě snížilo riziko rozšíření nákazy.

Hlava státu takovou možnost odmítla i kvůli tomu, že by podle ní významnému procentu případně amnestovaných vězňů aktuálně hrozilo bezdomovectví. Ve vězení podle něj alespoň šijí roušky.

Podle Kučerové ale nemá současný stav na to, zda by amnestovaní vězni mohli skončit na ulici, příliš vliv. „Obecně řešeno jsou mezi vězni lidé, kteří nemají zázemí a po propuštění nemají kam jít. Platí to i pro normální stav. Odsouzení často nemají rodinné vazby už před nástupem, případně o ně přijdou v průběhu trestu,“ dodala.