Babiš: Děti by měly jít do školy naposledy 18. prosince. Zákaz kávy s sebou je totální nesmysl

Premiér Andrej Babiš (ANO) předpokládá, že vláda v pondělí některá opatření kvůli koronaviru zpřísní, s návrhy přijde na pondělní vládu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Babiš míní, že děti by měly jít před Vánoci naposledy do škol v pátek 18. prosince nebo, že by obchody měly zůstat otevřené i o zlaté neděli. V rozhovoru pro Českou televizi řekl, že na jednání kabinetu bude požadovat úpravu nařízení zákazu prodeje nápojů s sebou. Praha 20:06 13. prosince 2020

Nynější okolnosti prodeje kávy s sebou jsou podle předsedy vlády „totální nesmyl“. „To se nedá pochopit, byla to chyba,“ řekl. „Já se za to omlouvám a budu trvat na tom, aby se to změnilo, protože není možné, aby si lidi nemohli brát kelímek s kávou,“ uvedl v rozhovoru Babiš.

Epidemie koronaviru v Česku opět sílí, o víkendu rizikové skóre stouplo na 71 bodů. Blatný již v pátek na tiskové konferenci avizoval, že v pondělí navrhne vládě, aby se Česko vrátilo do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES.

Podle jeho vyjádření by ale obchody měly i nadále zůstat otevřeny. Pokud se tak stane, měly by podle Babiše zůstat otevřené i o zlaté neděli.

Opětovné uzavření by se mělo týkat restaurací a ubytovacích zařízení. „Pokud by došlo k uzavření, tak musí dostat stoprocentní kompenzace,“ podotkl Babiš. „Tento rok je strašidelný, je to neuvěřitelně špatný rok pro nás pro všechny a zkrátka my musíme jako stát jim pomoci,“ dodal.

O kompenzacích podle něj celý víkend vyjednává s dotčenými obory ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).