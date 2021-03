ONLINE: Vláda schválila testování i ve firmách od 10 zaměstnanců, oznámil ministr Havlíček

Povinné testování bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) platit i pro firmy od deseti do 49 zaměstnanců.Schválila to v pondělí vláda. Testování v malých podnicích se týká 650 tisíc pracovníků. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na tiskové konferenci uvedl, že požádá o prodloužení nouzového stavu. Vláda se nad návrhem dalších úprav protiepidemických opatření proti covidu-19 po 21. březnu znovu sejde ve čtvrtek. Sledujeme online Praha 15:42 15. 3. 2021 (Aktualizováno: 16:20 15. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Blatný, Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Malé firmy musí zvládnout zařídit testování do 26. března. Firmy nad 250 zaměstnanců musely první cyklus testování dokončit do pátku, pro podniky s 50 až 249 pracovníky končí termín v pondělí 15. března. Úřady a další veřejné instituce musejí všechny zaměstnance otestovat do středy.

U „mikrofirem“ do devíti zaměstnanců ministr Havlíček zavedení povinného testování neočekává. „Shlukování v těchto týmech v současnost není tím hlavním problémem,“ řekl Havlíček. Připomněl i omezenou možnost kontroly. I tyto společnosti ale mohou testovat a žádat o příspěvek 60 korun na test.

Samotestovacích sad je podle Havlíčka na trhu dost. Dodavatelé jich mají ve skladech aktuálně pět až 5,5 milionu volných. Každý den podle ministra přibývají zhruba dva miliony testů. Měsíčně jich je přitom potřeba 12 až 13 milionů.

Pokud se připočtou malé firmy, pravidelně jednou týdně bude testování podle Havlíčka podstupovat 3,2 milionu pracovníků.

Asociace malých a středních podniků testování v menších firmách považuje za logické. Požaduje ale, aby testování dvakrát týdně bylo spuštěno až po Velikonocích, které provázejí dva zkrácené týdny.

„Testování dvakrát týdně bude působit problémy zejména ve směnných provozech, případně ve firmách, kde je provoz omezen třeba na tři dny v týdnu. Největší potíže s testováním jednou týdně už teď mají stavební firmy, kde se rozbíhá sezona a mají pracovníky na různých místech,“ řekla prezidentka asociace Eva Svobodová.

Prodloužení nouzového stavu

Ministr zdravotnictví Jan Blatný řekl, že požádá o prodloužení nouzového stavu, aby se po Velikonocích neopakovala situace jako po vánočních svátcích. „Myslím, že se musí jednat minimálně o dobu 14 dnů, finální rozhodnutí ještě padne,“ uvedl. Opatření, která budou po 21. břenu se podle něj nebudou příliš od těch současných.

Situace se podle Blatného v Česku nevyvíjí úplně nejoptimističtějším scénářem. „Dobrá zpráva je, že situace se zastavila. Nedobrá, že zatím razantně neklesá,“ uvedl Blatný. Ministerstvo podle něj pracuje se třemi scénáři. „Jdeme střední cestou. Základním problém je stále velký počet zranitelných seniorních obyvatel,“ řekl ministr.

Seniorů je každý den nově pozitivně testováno kolem 1500 až 2000, z nich třetina pravděpodobně bude potřebovat péči v nemocnici. V současné době je hospitalizováno pořád více než 8300 lidí.

V souvislosti s očkováním ministr potvrdil, že v březnu bude dodáno méně vakcín AstraZeneca. „Z původních zhruba 200 tisíc přijde v březnu asi 120 tisíc. Jde o snížení asi o 40 procent řekl. Přesto zůstává optimistický, v dubnu podle něj bude možné očkovat 100 tisíc lidí denně, jak bylo v plánu. „Je to realizovatelné a stane se,“ řekl Blatný.

