VIDEO: Od středy obchody zůstanou otevřené až do devíti, ale bude se dohlížet na počty nakupujících

Ministři Karel Havlíček a Jan Blatný (oba za ANO) na tiskové konferenci představili nová opatření, která v pondělí projednala vláda. Patří mezi ně omezení počtu lidí v obchodech – od středy bude muset mít pro sebe jeden člověk prostor 15 metrů čtverečních. Dále vláda schválila návrh na prodloužení nouzového stavu o 30 dnů. „Když se situace zlepší, PES bude stažen do boudy,“ komentoval potřebu prodloužení nouzového stavu ministr zdravotnictví. Praha 17:42 16. 11. 2020 (Aktualizováno: 18:33 16. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V obchodech bude od středy platit omezení počtu lidí. Jeden člověk pro sebe bude muset mít prostor 15 metrů čtverečních. V pondělí to schválila vláda, sdělil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Nařízení je součástí nového protipandemického systému (PES), který v pátek představilo ministerstvo zdravotnictví. Zástupci maloobchodníků nařízení kritizují, zvýší podle nich riziko nákazy. Vzroste mobilita lidí, hrozí panické nákupy, uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza.

Jen jeden člověk na 15 metrů čtverečních. Vláda schválila omezení počtu zákazníků v obchodech Číst článek

„Celý plán uvolňování (úroveň 1-5) jsme poctivě týden konzultovali se zástupci asociací, svazů a komor spojených s prodejci. Je pravda, že jsme se na tom neshodli, hlavně s Hospodářskou komorou a Svazem obchodu a cestovního ruchu. Pokud ale máme všechno spouštět v jednom termínu – restaurace, obchody na ulicích i v obchodních centrech, hotely, penziony, školy atd. - museli jsme zavést restrikce,“ komentoval Havlíček opatření jednoho zákazníka na 15 metrech čtverečních.

„Podobné restrikce jako obchodů se týkají i restaurací, které budou moci být využívány jen z 50 procent,“ doplnil Havlíček.

Podle systému PES je nutné uzavření obchodů nejen v neděli, ale také o státním svátku. Ministr zdravotnictví však na tiskové konferenci uvedl, že úterního státního svátku 17. listopadu se toto opatření ještě netýká. „Rozhodli jsme se, že veškerá opatření dnes vládou přijatá platí od středy 18. Obchody, které otevřou zítra o státním svátku, nařízení neporušují,“ komentoval.

Ministra průmyslu a obchodu na tato opatření upozorňuje i u našich sousedů, kde nezaznamenávali žádné výrazné problémy. „Opatření tohoto typu fungují v Polsku či na Slovensku. Na Slovensku nevznikl žádný zásadní problém.“

„Je pravda, že je to náročné a musí se dělat tzv. management front, na druhou stranu žádná apokalypsa tam nevznikla. Zvládají to proto, že jsou vzájemně tolerantní a disciplinovaní,“ komentoval Havlíček.

Omezení počtu lidí v obchodě obhajoval spolu s Havlíčkem také ministr Blatný. „Ještě před dvěma týdny jsme měli dvojnásobná čísla proti dnešním. Napříč Evropou se dnes při restrikcích v obchodech objevují nejčastěji dvě čísla - omezení 10 nebo 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. Nejsme výjimkou,“ uvedl.

„Čísla omezení v obchodech se týkají zákazníků, netýkají se zaměstnanců v obchodech, ty se mohou lišit. Toto opatření bude platit od středy. Díky těmto opatřením a PESu (protipandemického systému, pozn. red.) jsme zestejnili opatření, která se týkají velkých nákupních center a maloobchodů,“ řekl ministr Blatný.

Nouzový stav

„Vláda se shodla, že požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o měsíc. Je to nutné k ponechání přijatých protiepidemických opatření,“ řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Blatný chce prodloužit nouzový stav o 30 dní, skončil by tak těsně před Vánocemi Číst článek

„Systém, jak je nastavený, nás má provést složitou cestou, když budou potřeba omezení. Když se situace zlepší, PES bude stažen do boudy a nebude potřebováno jeho použití,“ komentoval potřebu prodloužení nouzového stavu ministr zdravotnictví.

Podle ministra Havlíčka lidé vládu kritizují neustále, ať už uvolňují, nebo zpřísňují opatření. Žádost o prodloužení nouzového stavu obhajuje jednodušší administrativní činností.

„O prodloužení žádáme prostě pro to, že se určité úkony dělají jednodušeji. Byli jsme dlouhé týdny v situaci, která byla nedobrá. Zvyšují se ale čísla i v ostatních zemích, my jsme o dva tři týdny před nimi. Dnes jsme jedna z mála zemí, která to má do určité míry pod kontrolou, čísla jdou dolů,“ uvedl Havlíček.

Stejný názor sdílí i ministr zdravotnictví. Nemůžeme aktuální situaci hodnotit pouze podle nejnovějších čísel, musíme je brát v úvahu v kontextu několika týdnů.

„I když nás budou ostatní země s velkou pravděpodobností následovat, tak my už víme, jaké to bylo. Jak jsme byli smutní, jaký jsme měli strach. Tato opatření jsou pro to, abychom udělali vše pro to, aby byla Česká republika opět premiantem,“ řekl Blatný.

Podle Havlíčka se na prodloužení nouzového stavu vláda jasně shodla. „Padala naprostá koaliční shoda na prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Kdyby se prodloužil jen o dva či tři týdny, neměli bychom žádný nástroj na to, jak ovlivnit mobilitu lidí v obchodech, restauracích atd. Daří se nám dostávat covid pod kontrolu, kdyby se nám to vymknulo, hrozila by třetí vlna,“ uvedl.

Článek pokračuje pod online reportáží.

83278

Prezenční výuka

Od čtvrteka se do škol vrátí poslední ročníky základních, středních a vyšších odborných škol k prezenční výuce. Dojde k tomu ve čtvrtém z pěti stupňů rizika nákazy covidem-19 podle protiepidemického systému PES.

Spolu s jejich návratem se ve středních a vyšších odborných školách obnoví praktická výuka pro skupiny do 20 lidí a na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnáziích se třídy budou po týdnech střídat ve výuce ve škole a z domova.

Deváťáci se vrátí k běžné výuce při čtvrtém z pěti stupňů rizika covidu, oznámil Plaga Číst článek

Výuka v základních a středních školách se zcela obnoví ve dvou nejnižších stupních rizika covidu-19. Na pondělní tiskové konferenci to řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO).

„Jsme si vědomi toho, že stejně jako je to u zaměstnanců v místech, kde nosí větší riziko přenosu infekce, tak i školy vyšších stupňů jsou místem rizika přenosu. Je patrno i z českých dat, že školy nejsou primárními rizikovými oblastmi,“ argumentoval obnovení prezenční výuky ministr zdravotnictví Blatný.

Plošné testování učitelů podle ministra zdravotnictví není možné z důvodu velkého množství učitelů. Blatný odkázal na data ministerstva školství, podle kterých je v Česku 170 tisíc učitelů.

„Připravujeme systém, kdy by byly vybírány reprezentativní kohorty, které by reprezentovaly skupiny učitelů i žáků (primárně však učitelů). Jsme si jisti, že i při tomto sentinelovém/kohortovém testování, dostaneme výsledky reprezentativní pro celou populaci,“ sdělil Blatný.

Růst minimální mzdy

Vláda dále schválila navýšení minimální mzdy. Od ledna se zvýší o 600 korun na 15 200 korun měsíčně.

O schválení nařízení informovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Uvedla, že pro ještě vyšší minimální mzdu nezískali sociální demokraté ve vládě s ANO podporu.