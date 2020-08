Zmocněnec neprošel. Báli jsme se zneužití a možné neregulérnosti voleb‚ říká místopředseda ODS

Už jen necelé dva měsíce zbývají do krajských voleb a do třetiny Senátu. Zástupci sněmovních stran kvůli nim ve středu jednali s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). „S ohledem na to, že z důvodu koronaviru jsou řádově tisíce lidí v karanténě, jsme se snažili iniciovat nějaké řešení a to naštěstí nastalo,“ řekl místopředseda ODS Martin Kupka v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:14 5. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kupka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Bude možné volit ve volebních místnostech drive-in, využít možnost přivolat si mobilní volební komisi, také vzniknou speciální volební okrsky v místech, kde v tom čase bude karanténa a také jsme se shodli na navýšení odměny členům volebních komisí,“ popisuje výsledek jednání Martin Kupka.

Hlasování z auta má být dostupné jen pro lidi v karanténě. Během první vlny na jaře se ale spousta lidí bála chodit ven. Tato situace by se mohla zopakovat.

„Při debatě jsme zmiňovali, co je možné udělat pro to, aby to ve volebních místnostech bylo bezpečné. Hygienická opatření budou minimalizovat riziko nákazy a to je správná cesta, aby se nikdo nemusel obávat přijít volit,“ tvrdí místopředseda ODS.

Původně bylo ve hře i to, že by lidé mohli volit prostřednictvím zmocněnce. Nakonec to ale neprošlo.

„Báli jsme se zneužití i toho, že by to mohlo zkomplikovat regulérnost voleb. Česká Ústava pamatuje na to, že musíte volit vy jako občan a ta volba má být tajná a osobní. Zmocněnec negarantuje to, že je to vyjádření vaší vůle,“ myslí si Kupka (ODS).

Zrušení superhrubé mzdy

Tématem posledních dní je zrušení superhrubé mzdy. Tu zavedla před 13 lety tehdejší vláda ODS. Současná občanská demokracie ji chce zrušit už delší dobu.

Před dvěma lety předložila návrh zákona, který se ale do dnešního dne nedostal na program jednání Poslanecké sněmovny. Teď se zdá, že s návrhem přichází i Andrej Babiš.

„Není to první případ, kdy vláda opisuje to, s čím jsme přišli, ale to mi tolik nevadí. Jsou to rozumné návrhy, které znamenají prospěch pro lidi a tohle je jeden z těch případů,“ říká Kupka.

Podle něj by mohlo dojít ke zrušení daně už letos na podzim. „Předpokládáme, že pokud to chce vláda udělat alespoň trochu dobře, tak vezme ten náš návrh a přijde s ním do sněmovny, tak jak to udělala v mnoha případech,“ tvrdí místopředseda ODS.