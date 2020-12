Koronavirus vyšel českou kasu už na 241 miliard. ‚Stát by měl zvážit každou další korunu,‘ říká Zamrazilová

Zamrazilová proti neuváženému zadlužování

Dá se nyní odhadnout, o kolik by výdaje na covid mohly ještě vzrůst?

Jakékoli odhady by nyní byly příliš předčasné. Vše bude záležet na tom, jak se bude dál vyvíjet epidemická situace a nakolik bude možné v dohledně době obnovit plný chod ekonomiky. Například restaurace nebo hotely musely znovu zavřít a ve hře určitě budou další kompenzace zasaženým subjektům, což by celkové výdaje spojené s pandemií prohloubilo. Osobně si ale nemyslím, že je pravděpodobné, aby se v roce 2021 to celkové číslo přiblížilo úrovním z letošního roku.

V této souvislosti bych zároveň chtěla podotknout, že 241 miliard korun k 30. listopadu je částka vycházející z velmi širokého pojetí ministerstva financí. Zahrnuje například i položky jako je oddlužení nemocnic, zrušení daně z nabytí nemovitosti, nebo záruky za úvěry, u kterých nikdo ještě neví, do jaké míry je budou podpořené subjekty splácet.

Je nyní z vašeho pohledu na místě vážit spíše každou další korunu, nebo do ekonomiky pumpovat další finanční injekce například v podobě dalších kompenzací?

Rozhodně neříkám, že stát má zcela ukončit vyplácení podpor a kompenzací zasaženým subjektům a občanům. Určitě by ale měl každou takto vydanou korunu pečlivě zvážit – rozhodně více než tomu bylo na začátku první vlny pandemie na jaře, kdy vláda jednala pod tlakem a na takový přístup nebyl čas.

Teď už umíme mnohem lépe rozklíčovat, co by nás mohlo dál čekat a je potřeba dbát i o zdraví veřejných financí. Protože pandemie možná už za několik měsíců skončí, nebo výrazně oslabí, ale důsledky prudkého a neuváženého zadlužování bychom si s sebou nesli i s ohledem na stárnutí populace mnohem déle.

Je český stát vůbec další zadlužování schopen utáhnout?

V horizontu roku 2020 nebo i 2021 skutečně Česko může i tak prudký nárůst dluhu díky dobré výchozí pozici utáhnout. Neznamená to ale, že si máme automaticky bezhlavě půjčovat a utrácet bez toho, abychom posuzovali účelnost výdajů a zároveň hledali i úspory. Stamiliardové deficity přitom v roce 2022 nezmizí.

Vláda letos rozvolnila zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, což otevírá cestu k prudkému zadlužování na mnoho dalších let dopředu. Pokud skutečně bude tento prostor vyčerpán, narazí Česko už v roce 2026 na dluhovou brzdu místo toho, aby se naopak připravovalo na nákladnou důchodovou reformu, ideálně v kombinaci s reformou daňového systému.

Nedávno jste vyjádřila výhrady vůči účelnosti rouškovného. Je nějaké další vládní plošné opatření, které z vašeho pohledu nebylo úplně potřeba? A netýkalo se tedy snahy pomoci ekonomice se zotavit?

Za velmi nešťastný považuji návrh na prudké snížení daně z příjmů fyzických osob navrhované v rámci daňového balíčku. I když obecně proti zrušení superhrubé mzdy nic nemám, české veřejné situace nyní nejsou v situaci, kdy by si mohly dovolit výpadek dalších stovek miliard korun každý rok.

Navíc pokulhává i argumentace, že peníze, které díky tomu zůstanou navíc lidem v peněženkách, pomohou nějakým zásadním způsobem rozhýbat ekonomiku. Značná část těchto prostředků zůstane lidem s vyššími příjmy, kteří je spíše uspoří nebo investují, než že by za ně navýšili svoji okamžitou spotřebu.