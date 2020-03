‚Jsou neukáznění, myslí si, že za Prahou nařízení neplatí.‘ Turisticky vytížené obce se brání přílivu lidí

Plná parkoviště a hloučky lidí. S tím se potýkají obce v turisticky oblíbených lokalitách i v době mimořádných opatření, přestože se lidé mají zdržovat primárně doma. Některé se proto návštěvníkům v době epidemie koronaviru částečně uzavírají. Například tím, že ruší odstavná parkoviště a v obcích povolují stát jen rezidentům. „Někteří lidé mají pocit, že za Prahou už opatření neplatí,“ řekl pro iROZHLAS.cz starosta Svatého Jana pod Skalou. Praha 14:02 27. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Místní nechtějí, aby sem teď jezdilo tolik lidí.“ | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsme kousek od Prahy, vlakem to je 40 minut cesty, autem ještě rychleji. Spoustu lidí přijíždí na jednodenní výlety. Ostatně máme 500 obyvatel a 11 restaurací, to vypovídá o mnohém,“ přiblížila pro iROZHLAS.cz ráz obce Srbsko ve středních Čechách její starostka Svatava Biskupová.

Zatímco jindy obyvatelé obce ležící v chráněném území Českého krasu návštěvníky vítají, v době epidemie koronaviru je nálada jiná. „Místní nechtějí, aby sem teď jezdilo tolik lidí. Minulý víkend, kdy už platila některá nařízení vlády, jsme tady měli 1500 návštěvníků, přitom nebyla otevřená třeba jediná restaurace,“ řekla Biskupová.

Srbsko proto přistoupilo k poměrně radikálnímu kroku, jak počet turistů omezit. V obci zaparkujete, jen pokud tam bydlíte. Návštěvníci musí zaparkovat buď mimo obec, nebo zvolit jinou dopravu. „Parkoviště byla opravdu plná. Prosíme lidi, aby toto rozhodnutí respektovali. Někteří to totiž ignorují,“ dodala starostka.

Zároveň všechny návštěvníky Českého krasu vyzývá, aby se při výletech vyhýbali tradičně oblíbeným místům. „Podívali jsme se třeba k Bubovickým vodopádům a tam bylo na pár metrech 70 lidí,“ popsala situaci z prvního víkendu po vyhlášení nouzového stavu.

‚Nejsou to prázdniny‘

Srbsko není jedinou obcí v regionu, která se rozhodla parkoviště uzavřít, aby v době epidemie koronaviru omezila příliv turistů. Podobně se zachovali také v obci Svatý Jan pod Skalou. Ostatně Biskupová své rozhodnutí konzultovala právě s tamním starostou Jiřím Boučkem.

„Nezdá se mi úplně správné, když je v této situaci obec plná výletníků a aut. Někteří lidé se chovají, jako by byly prázdniny,“ řekl pro iROZHLAS.cz Bouček. „Zatarasili jsme parkoviště, včetně těch, na kterých jindy vyděláváme. Lidé se diví, někteří kroutí hlavou, někteří jsou docela sprostí,“ dodal Bouček k opatřením v obci.

Zavření parkovišť a omezení parkování na území obce Biskupová projednávala také s krizovým štábem Středočeského kraje, přestože jeho svolení nebylo potřeba. „Paní starostka to konzultovala, nicméně tato opatření jsou v kompetenci obcí,“ uvedla pro iROZHLAS.cz krajská mluvčí Helena Frintová.

I přes potenciální ztrátu výdělku rozhodnutí omezit proud návštěvníků obyvatelé obcí podle starostů většinou podporují. „Někteří mi sice říkají, ať neděláme zbytečné dusno, spousta lidí se ale chová neukázněně. Když nemůžou zaparkovat v obci, tak nechají auto někde na silnici před obcí,“ řekl Bouček.

„Už jsme kvůli tomu museli několikrát volat i policii, protože kolem náhodně zaparkovaných aut nemohl například projet autobus. Někteří lidé mají pocit, že za Prahou už opatření neplatí,“ dodal.

Starostka Srbska Biskupová si už všímá, že opatření plní svůj účel. „Druhý víkend od vyhlášení nouzového stavu lidí přijelo výrazně méně. Určitě k tomu ale přispělo i to, že nebylo tak hezké počasí,“ řekla.

Český kras přitom hlavní turistický nápor teprve očekává. „Hlavní sezona je v měsících okolo letních prázdnin. Duben, květen a pak zase září, říjen. Není tedy úplně výjimečné, že je v březnu hodně návštěvníků,“ dodala Biskupová s tím, že za aktuální situace je ale přece jen vše jiné.

Místo aut kameny

Problémy spojené s náporem turistů, kteří se podle starostů často nechovají tak, jak jim nařízení vlády přikazují, neřeší jen ve středních Čechách. Jiná není situace ani třeba na jihu Moravy.

„Na odstavné parkoviště jsme umístili kameny a další překážky, aby se tam nedalo parkovat,“ řekla pro iROZHLAS.cz starostka Ochozu u Brna Eva Drochytková o lokalitě Hádek v přírodní rezervaci Údolí Říčky na hranici Moravského krasu.

„Pod Hádkem bylo minulý týden o víkendu takových 30 nebo 40 aut a hodně exponované bylo parkoviště celý týden, kdy bylo hezké počasí. Trochu se obáváme, že jen co se oteplí, tak to bude zase to samé,“ popsala Drochytková prakticky stejný scénář jako starostové obcí ze Středočeského kraje.

Starostka Drochytková zároveň stejně jako starosta Bouček ze středočeského Svatého Jana se už musela kvůli návštěvníkům obrátit na policii.

„Kromě parkování jsme museli řešit také prostor u bistra, které zůstává otevřené. Shlukovali se tam návštěvníci. Nejprve jsme to řešili osobním napomenutím personálem, pak tam byli hasiči, správa chráněné krajinné oblasti a nakonec i policisté. Teď už to budeme řešit pokutou,“ řekla.

Na některých místech ale přesto nechávají obce návštěvníkům volné ruce. „Nic takového neděláme. Nikoho nelustrujeme. Spoléháme na to, že jsou lidé rozumní a budou se chovat tak, jak v této situaci mají,“ řekl pro iROZHLAS.cz Zdeněk Pánek, starosta severočeského Hřenska, které je často označováno za vstupní bránu do Českého Švýcarska.

Starostové se zároveň shodují, že tímto krokem nechtějí návštěvníky ze svých obcí vyhánět. Jen žádají větší ohleduplnost v nepříznivé době. „Lidé mají chodit do přírody. Všichni rozumíme tomu, že nikdo nechce být třeba zavřený v paneláku. To musí být opravdu hrozné. Jen chceme vyzvat lidi, aby vyrazili do míst, která nejsou tak vytížená,“ vysvětlila Biskupová.

„Nikomu tím neříkáme, ať už se tady nikdy neukáže. Naopak se připravujeme na možnost, že až se situace uklidní, budou lidé jezdit ještě víc, protože třeba nebudou mít tolik možností na dovolené v zahraničí,“ dodal starosta ze středočeského Svatého Jana Bouček.