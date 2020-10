Šéfstatistik Dušek: Rizikové scénáře nesmíme opustit, hospitalizaci bude v říjnu potřebovat masa lidí

Denní přírůstek nakažených nemocí covid-19 během října by mohl dosáhnout až šesti tisíc, péči v nemocnicích tak bude potřebovat masa lidí. Na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví to ve středu řekl šéf vládních statistiků Ladislav Dušek. Odhady vychází z aktuálního vývoje epidemie koronaviru, podle Duška jde však spíše o tu optimističtější variantu. „Vracíme se zpátky a musíme se na to připravit,“ prohlásil před poslanci. Výroky Praha 6:00 8. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf vládních statistiků Ladislav Dušek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nejnovější čísla a nejnovější vývoj ukazují, že musíme počítat se scénářem kolem 1,2, možná i o něco s vyšším. Ještě zdaleka není průchod vlny populací definitivně zaražen a určitě reprodukční číslo není v tuto chvíli zaraženo pod jedna,“ nastínil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek na jednání v Poslanecké sněmovně.

V úterý padl další rekord v počtu nakažených koronavirem. Pozitivních bylo 4457 lidí, v Praze 856 Číst článek

Dušek připomněl, že na začátku září se reprodukční číslo neboli index nakažlivosti blížil hodnotě 1,6. Podařilo se ho ale pak snížit na 1. „I to je ale riziková hodnota vzhledem k počtu nakažených,“ pokračoval na uzavřené schůzi zdravotnického výboru.

Zákonodárcům proto na jednání, kterého se účastnil také ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) a hlavní hygienička Jarmila Rážová, představil další scénáře vývoje. Zasedání bylo kvůli protiepidemickým opatřením nepřístupné pro veřejnost, na webu sněmovny byl však zveřejněn zvukový záznam.

„Vidíte, jak se tam nahoru nadechuje scénář kolem 1,4, který je samozřejmě velmi rizikový, a všimněte si sloupečku vpravo, to je ta dnešní (středeční přírůstek nakažených – pozn. red.) poslední hodnota běžného pracovního dne, která jednoznačně ukazuje, že rizikové scénáře nejsou v tuto chvíli opustitelné,“ okomentoval svoji prezentaci Dušek.

Strategie č. 1

Vládní statistik však pracuje spíše s optimističtějším odhadem, jak sám upozorňuje, tedy s hodnotou 1,2. I takový vývoj pandemie je ale podle Duška kritický. „Při tom velkém počtu nakažených je schopen do konce října vyrobit pět i šest tisíc nově diagnostikovaných denně,“ přiblížil.

REPRODUKČNÍ ČÍSLO Je jedním ze 150 parametrů, kterými ÚZIS hodnotí vývoj epidemie. Ukazuje, kolik nakazí jeden nemocný covidem-19 lidí. Čím je číslo R vyšší, tím se onemocnění šíří rychleji. Pokud je číslo R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá

Nadále podle Duška platí, že sice 80 procent případů je bezpříznakových či má mírný průběh nemoci, „ale v tom velkém objemu a v rychlosti průchodu populací vznikne masa lidí, která bude potřebovat hospitalizační péči.“ Zbrzdění průchodu nemoci covid-19 populací je tak podle něj teď „strategií číslo jedna“.

„I při nízkém reprodukčním číslu musíme v říjnu počítat s desítkami tisíc nově diagnostikovaných, což nevyhnutelně znamená, že v nemocnicích bychom tento průchod epidemie populací brzdili až někdy do prosince,“ pokračoval. Aktuálně podle Duška míří denně do nemocnic kolem 80 nakažených, jejich počet by se ale měl během října znásobit.

Podle ministerstva zdravotnictví je v Česku hospitalizováno aktuálně 1387 lidí nakažených koronavirem, stav 326 z nich je těžký. Počet nakažených v nemocnicích v posledních týdnech výrazně roste. Od začátku října jich přibylo 359, za celé září zhruba 860.

Hotely pro nakažené

O tom, že je aktuální vývoj nepříznivý a že česká vláda musí v boji proti koronaviru přitvrdit, mluvil v úvodu sněmovního jednání také Prymula. „Jistě jste všichni zaregistrovali, jakým způsobem narůstají čísla jak pozitivních diagnostikovaných, tak osob, které jsou hospitalizovány, a také osob, které dokonce umírají,“ začal na úvod.

„To znamená, že je zcela zřejmé, že se nám zatím nepodařilo stabilizovat reprodukční číslo pod jedna. Máme tady klasický nárůst, který je potřeba korigovat. To je důvod, proč v pátek představíme sestavu opatření,“ zopakoval předešlá vyjádření.

O jaká opatření půjde, ale neupřesnil. Pro Českou televizi dříve ve středu řekl, že by se nová mimořádná omezení měla dotknout hlavně volnočasových aktivit a platit by měla po dobu dvou týdnů.

Prymula zároveň na středečním jednání sněmovny prohlásil, že pracuje na několika opatřeních, která by měla zajistit dostatečnou kapacitu nemocnic. „Měla by garantovat dostatečnou kapacitu zejména lůžek s plicní ventilací, ale dominantně s kyslíkem, protože se ukazuje, že kyslík je cesta, která umožňuje přejít tu krizovou periodu, kdy jsou ohroženi na životě,“ doplnil.

Posléze v rozhovoru pro rádio Impuls dodal, že část hospitalizovaných pacientů s covidem-19 by se mohla z nemocnic přesunout do hotelů. Mělo by jít o lidi, kteří nepotřebují zdravotní péči, pouze čekají na umístění do sociálních zařízení.