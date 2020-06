Nepočítáme, že by Čína byla v první vlně bezpečných států, říká náměstek ministra zahraničí

Čína se v první vlně rozvolňování pravděpodobně neobjeví na českém seznamu bezpečných zemí mimo Evropskou unii. Pro Radiožurnál to řekl náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Číňané podle něj sami nedoporučují cesty do Evropy. Popsal také, jak složité bylo čtrnáctidenní jednání ohledně unijního seznamu čtrnácti bezpečných zemí, které si Česko zúží na deset. Praha 10:12 30. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obyvatelé Pekingu čekají na testování na koronavirus (30. června) | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Česko avizovalo, že seznam takzvaných bezpečných zemí pro cestování zúží. Které země z unijního seznamu vypustí a které v něm naopak zůstanou?

Ještě nechci říkat konkrétní země. Dám příklad. Budou to nejbližší země západního Balkánu, které na tom listu jsou. To znamená Černá Hora Srbsko. Občané Srbska a Černé Hory k nám budou moct po 1. červenci bez omezení cestovat. Pro Čechy to bude znamenat, že můžou vycestovat do Černé Hory a Srbska a vrátit se, aniž by museli mít test nebo jít do karantény.

Jak byste popsal jednání na evropské úrovni? Měl výběr bezpečných zemí jasná kritéria, nebo jaké zájmy do toho rozhodování vstupovaly?

Kritéria čistě zdravotnická, epidemiologická byla docela jasná. Byla to ta kritéria, která jsme zvolili my. Evropská unie je od nás plně převzala. To byla ta incidence na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dnů. Případně celková situace zvládnutí covidu a predikce vývoje pandemické situace v té zemi. Z tohoto pohledu jsme s metodou výpočtu plně souhlasili.

Do toho ale logicky vstupují ještě zájmy jednotlivých zemí. Když máte dvě země s podobným rizikem a k jedné zemi máte užší vztah, protože velká část vašich občanů má dvojí občanství i z té země, což je příklad Francie a Alžírska, tak budete prosazovat do první vlny rozvolňování tuto zemi. Seznam by se měl aktualizovat jednou za 14 dní.

Do Evropské unie nebudou zatím smět občané Spojených států, Brazílie a Ruska, kde je vysoký počet případů nákazy koronavirem. Byly evropské státy v případě Spojených států jednotné v tom, že jim hranice zatím zůstanou zavřené?

Ano. O Spojených státech ani o těch dalších dvou zemích, které jste zmiňoval, nebylo vzhledem k vysokým počtům pochyb, že v té první vlně rozvolňování nebudou.

Čína by na seznamu měla být s hvězdičkou a otevření hranic pro ni bude záviset na tom, jestli recipročně otevře své pro unijní občany. Bude to jasné do středy?

Nevím. Relevance pro turismus mezi Čínou a Českou republikou není v současné době veliká, protože sami Číňané nedoporučují cesty do Evropy. Může se to změnit, ale my v zásadě nepočítáme s tím, že by Čína byla v první vlně, kterou my bychom dali na náš seznam třetích států.

Prosazovalo Česko na seznam bezpečných zemí některý stát, který se na seznam nakonec nedostal?

Dokázali jsme si představit, že tam bude více zemí západního Balkánu. Chápali jsme ale, že je třeba kompromisu, který byl skutečně velmi složitý. Jednalo se o tom 14 dní. Včera (v pondělí) jsme čekali, že ta formální tichá procedura bude ukončena. Bylo to opět posunuté, nakonec se rozběhla až odpoledne. A bude dokončena až dnes (v úterý) ve 12 hodin.

Státy mají ve světě různé zájmy, byť jsou členem jedné společnosti států, která se nazývá Evropská unie. Pořád mají nějaké historické a zahraničněpolitické zájmy, které se mohou mírně lišit.

Pokud by se situace v některé z těchto zemí zhoršila, jak rychle je unie schopná zareagovat a občanům této země pro cesty k nám vystavit stopku?

I s touto variantou se počítá. Když dojde k výraznému zhoršení v zemi, která je na tom unijním zeleném seznamu, tak v rámci aktualizace, případně dříve, by byla ze seznamu vyřazena. Byl by znovu zaveden stop stav vstupu občanů státu do schengenského prostoru.

Kde tento aktualizovaný seznam čeští občané najdou?

Seznam, který je relevantní pro Čechy, je stále na stejném místě. Jsou to stránky ministerstva zdravotnictví, konkrétně sdělení ministerstva o zemích s nízkým rizikem. Podle toho aktualizujeme naši interaktivní mapu na stránkách ministerstva zahraničních věcí. Tam všichni uvidí nejen to, jestli je ta třetí země zelená či není, ale hlavně je tam proklik na naše webové stránky do té konkrétní země tak, aby cestovatel mohl zjistit, jestli třetí země umožňuje vstup občanům České republiky k sobě.

Je potřeba zdůraznit, že to pravidlo u nás by mělo být takové, že byť státy budou na našem seznamu zelených států, tak to ještě neznamená, že pohyb tam bude úplně volný. Budeme čekat až do momentu, až se země vůči nám otevře recipročně.