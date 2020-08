Rážová: Turistům mířícím do Řecka doporučíme odběrová místa, testováni budou prioritně

V každém kraji bude jedno odběrové místo s posílenou testovací kapacitou pro cestovatele do Řecka, většinou při krajské nebo fakultní nemocnici. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové je lidí, kteří mají zaplacené zájezdy od 17. srpna do konce září, asi 32 000. Cestovní kanceláře, které lety do Řecka organizují, mají ministerstvu na e-mail crtexterni@mzcr.cz hlásit počet klientů podle bydliště a času odletu.

Praha 14:15 11. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít