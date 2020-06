Prioritou je západní Balkán a bezpečné země v Asii, řekl Petříček o možnostech, kam vycestovat mimo EU

Česko během úterý oznámí, jakých deset států vybralo na seznam bezpečných zemí pro cestování. Prioritou je západní Balkán a bezpečné země v Asii, řekl pro Radiožurnál ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Zároveň uvedl, že od pondělní půlnoci má být celé Polsko v zelené kategorii. Měly by tak odpadnout kontroly na hranicích se Slezským vojvodstvím. Rozhovor Praha 14:03 29. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český ministr zahraničí Tomáš Petříček. | Foto: Gregor Fischer/dpa | Zdroj: Profimedia

Těch takzvaných bezpečných mimounijních států na seznamu EU, který má začít platit od středy, by mělo být přibližně patnáct. Vy z toho výčtu vyberete zhruba deset zemí. Proč ten český seznam nebude kopírovat ten unijní?

Trvali jsme na tom, abychom dosáhli dohody na úrovni Evropské unie. Jsem rád, že EU je připravena převzít náš systém hodnocení rizika nákazy v daných zemích. Jde o doporučení, které bude Evropská unie přijímat pro členské státy, které mohou z těch 15 zemí vzít ty nejrelevantnější, třeba z pohledu přijíždějících zahraničních turistů, z pohledu ekonomický, nebo naopak z pohledu českých turistů, kteří míří do konkrétních zemí.

Z tohoto seznamu jsme vybírali ty, které splňují tyto parametry, které ale také umožňují reciprocitu a zajištění konzulárních služeb v místě ze strany našich zastupitelských úřadů.

Shrňte prosím, podle jakého klíče jste vybírali těch deset států. Je to tedy reciprocita, dosažitelnost konzulárních služeb a něco dalšího?

Ano, to jsou ty hlavní parametry, podle kterých jsme posuzovali z těch 15 států ty, které budeme schopni plně otevřít.

Říkal jste, že jste trvali na společném postupu Evropské unie pro vybírání bezpečných mimounijních zemí. Podařilo se to tedy prosadit, nebo ne tak docela? Jak to bylo složité?

Ano, do značné míry se to podařilo prosadit. Myslím, že je to náš úspěch, že Evropská unie do značné míry převzala systém hodnocení rizik v konkrétních zemích pro to, jak bude postupovat při odstraňování omezení pro běžné cestování.

Co když nastane opačná situace, že bude potřeba některou zemi z bezpečného seznamu vyřadit, protože se tam může zhoršit epidemiologická situace? Jak to bude rychlé? A na základě čeho?

Věřím, že se bude opět jednat o koordinaci všech členských zemí tak, abychom nevytvářeli chaotické situace. Myslím, že je to jedna ze zkušeností, kterou jsme získali na začátku krize, že se potřebujeme více koordinovat.

Je daný postup, jak to bude vypadat, pokud se někde epidemiologická situace zhorší?

Opět bychom se tomu museli věnovat na pracovních jednáních v rámci evropských institucí.

Balkán a Asie

Vy zatím nechcete přesněji uvést, které státy budou na českém seznamu, dokud nebude jasný ten unijní. Ještě stále není jasno?

Nyní se schvaluje ten unijní seznam, ze kterého pak budou členské státy vybírat ty země, se kterými budou otevírat prostor pro cestování oběma směry. Opět platí, že chceme vybrat deset zemí. Chtěli bychom to oznámit zítra (v úterý).

Můžete aspoň rámcově zmínit některé destinace, které by se na našem seznamu měly objevit?

Naši prioritou je západní Balkán. I s ohledem na to, že to jsou země blízké České republice, ale také bezpečné země v Asii, kde to situace umožňuje. Zároveň opakujeme, že chceme, aby i druhá strana umožnila vstup na své území českým občanům, jimž zajistí princip reciprocity.

Jak to vypadá z hlediska celé Evropské unie se Spojenými státy americkými?

V tuto chvíli je to země, kde epidemiologická situace zatím nesplňuje kritéria. Neuvažuje se, že by byly zařazeny na seznam. Bude se ale průběžně aktualizovat s ohledem na vývoj epidemie v daných regionech.

Až zveřejníte ten seznam 10 mimounijních zemí, kam bude možné cestovat bez omezení, jak to bude s vízovým režimem? Bude standardní jako před krizí?

Ano, cílem je vrátit se zpět do situace před krizí, tedy vrátit se k podmínkám, které platily pro cestování mezi Českou republikou a danou zemí před vypuknutím pandemie covid-19.

Zmíněný seznam má platit od středy 1. července. Ti, kdo se budou chtít vydat do daných zemí mimo unii, budou mít jednoznačnou záruku, že by neměli narazit na nějaké komplikace na letištích nebo na hranicích při příjezdu do země?

Stále doporučuji, aby se lidé, kteří chtějí vycestovat do těchto zemí, dopředu seznámili s podmínkami, které platí. Jak jsem říkal, jednou z proměnných je otázka reciprocity. My můžeme jejich občanům vstup na naše území, ale v tuto chvíli nemáme potvrzeno, že by oni umožňovali pro občany České republiky vstup na své území bez dalších omezení. V tomto případě může být u některých zemí hvězdička, které se zatím recipročně nevrátily k podmínkám před krizí.

Semafor zemí

Jak se vyvíjí situace u rizikových zemí v Evropě? Zatím šlo o Portugalsko, Británii a Švédsko.

Jsem rád, že od dnešní (pondělní) půlnoci by celé Polsko mělo být v zelené kategorii. Měly by tak odpadnout kontroly na hranicích se Slezským vojvodstvím. V případe Portugalska také dochází ke zlepšení situace, také od dnešní půlnoci by mělo Portugalsko spadat do oranžové kategorie.

A Švédsko zatím zůstává v té červené?

Ano, v případě Švédska se situace zatím výrazně nezměnila.

A jak s Británií? Na mapě byla dosud oranžová.

Tam se také stále nic nemění. Velká Británie zatím zůstává v této kategorii. Budeme dále vyhodnocovat s ohledem na vývoj epidemie v těchto stále rizikovějších zemích to, jestli bude možné je zařadit mezi ty bezpečné či nikoliv.