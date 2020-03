Češi mají problémy s návratem ze zahraničí. ‚Jsme už psychicky na dně,‘ popsala situaci turistka v Egyptě

Studenti přerušují pobyty na zahraničních univerzitách a snaží se vrátit domů. Turisté se potýkají s komplikacemi při návratu z dovolené. V souvislosti s opatřeními před dalším šířením koronaviru totiž začala platit omezení na hranicích. Dopravci tak ruší mezinárodní spoje. S návratem českých občanů ze zahraničí pomáhá ministerstvo zahraničí vysláním speciálních autobusů mimo jiné do Německa. Přesto mají Češi po cestě domů problémy. Praha 17:21 17. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od půlnoci z neděle na pondělí začal platit zákaz vycestování českých občanů do zahraničí, stejně tak jako zákaz vstupu všech cizinců na území Česka. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

K pátku, kdy vláda plánované uzavření hranic pro všechny země ohlásila, bylo v zahraničí podle dat operátorů přes 205 tisíc Čechů. Nejvíc se jich nacházelo v Německu (139 tisíc), dále ve Francii (18 tisíc) a Španělsku (9800). V nejvíce postižené Itálii bylo 7600 lidí z Česka, 7400 v USA a 1600 se nacházelo v asijských zemích.

Gabriela odletěla s manželem 7. března s polskou cestovní kanceláří do egyptského Marsa Alam s odletem z Katovic. V sobotu večer se měli vracet zpět. „Před odletem nám Poláci řekli, že v žádném případě nesmíme jako Češi nastoupit do letadla, zrušili nám letenky,“ popsala situaci Gabriela. „Zaplatili tři dny v hotelu a víc nezájem.“

Gabriela volala několikrát na ministerstvo vnitra, na konzulát, kde byla ubezpečena, že se s manželem domů dostanou a že se není čeho bát.

Situace se ale podle Gabriely změnila v pondělí. „Konzul v Egyptě nám řekl, že se máme o sebe postarat sami, že nám nepomůže.“ Urychleně tedy koupili letenky do Německa a doufají, že v úterý z Egypta odletí. „Nikdo z Česka nám nepomohl. Jen odkazují jeden na druhého,“ komentovala přístup úřadů Gabriela.

Jak se dostanou z Německa domů, zatím neví. „Alespoň chceme být v Evropě. Jsme už psychicky na dně.“

Mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová radí všem, kdo už skutečně nemají jinou možnost návratu domů, aby kontaktovali zastupitelské úřady v dané zemi. „Těm se mohou lidé nahlásit, a pokud skutečně neexistuje jiná varianta, zůstávají nadále v kontaktu, dokud nenajdeme řešení dopravy,“ napsala pro iROZHLAS.cz Wernerová.

Ministerstvo zahraničí na svém webu v sobotu zveřejnilo informaci o vyslání autobusů do zahraničí. „V sobotu po poledni jsme vyslali autobus pro asi čtyři desítky Čechů, kteří uvízli na letišti ve Frankfurtu,“ řekl ministr Tomáš Petříček (ČSSD).

Podle Wernerové není přeprava z důvodu ochrany ostatních cestujících umožněna lidem, kteří vykazují příznaky onemocnění. Zároveň pro všechny, kteří autobusy využijí, platí následně 14denní karanténa.

Ze Slovinka přes Záhřeb

Komplikace na cestě domů potkaly i Anežku. V rámci programu Erasmus+ studovala ve Slovinsku. Aby se dostala domů, koupila si jízdenku na autobusovou linku Lublaň - Záhřeb - Vídeň. V Rakousku na ni měl čekat otec.

„Zůstali jsme trčet na hranicích mezi Slovinskem a Chorvatskem. První autobus v naší frontě na místě stál 12 hodin. A my byli v pořadí až třetí,“ popsala Anežka situaci a dodala, že to vypadalo, že na hranicích stráví hodně času.

Nakonec se k ní dostalo telefonní číslo na řidiče dodávky, který pravidelně jezdí ze slovinského Mariboru do Brna. „Měl pro mě zajížďku 200 kilometrů tam a 200 zpět. Naštěstí byl ale moc hodný a chtěl mi pomoc. Nabídl mi, že pro mě i tak přijede, jen budu muset zaplatit naftu.“

V průběhu víkendu i v pondělí už se řada studentů vrátila, vrací, nebo návrat aktuálně řeší. Někteří ale chtějí na zahraničním pobytu stále zůstat. „V rizikových zemích bylo k 12. 3. více než 2 500 vysokoškolských studentů nebo zaměstnanců a více než 200 účastníků z dalších sektorů programu Erasmus+. Celkově bylo k 12. 3. v zahraničí okolo 4 800 účastníků programu Erasmus+,“ sdělila pro iROZHLAS.cz mluvčí Domu zahraniční spolupráce Lucie Durcová.

Jak je to s grantem Erasmus+ při předčasném návratu ze zahraničí v důsledku epidemie COVID-19❓

ℹ️Více na FB DZS: https://t.co/ImZn5JqO1Z pic.twitter.com/PImDymImoC — Dům zahraniční spolupráce (@dzs_cz) March 16, 2020

Všem studentům a dalším účastníkům Erasmu bylo a stále je doporučeno, aby se ze zahraničí vrátili domů do Česka. Podle Durcové také byli kontaktováni místními zastupitelskými úřady i vysílajícími školami. Konkrétní údaje o tom, kolik studentů už se ze zahraničí vrátilo, Dům zahraniční spolupráce zatím nemá. Situace se stále vyvíjí.

Podle údajů mluvčí Masarykovy univerzity Terezy Fojtové má univerzita potvrzený návrat 168 studentů. Údaje se ale průběžně mění, tak jak se studenti po návratu hlásí.

„Rozhodnutí ukončit studijní pobyt na jakékoli univerzitě v zahraničí se řeší jako zásah vyšší moci a studentům zůstává poměrná část stipendia za dobu pobytu na univerzitě v zahraničí,“ objasnila Fojtová.

Studentům lze také proplatit další náklady spojené se studijním pobytem v zahraničí, pokud je lze doložit patřičnými doklady o zaplacení. „To se vztahuje například na ubytování zaplacené na celou dobu semestru, předplatné na hromadnou dopravu a podobně. Konkrétní případy je nutno konzultovat s koordinátorem,“ vysvětlila Fojtová.

Norsko zavřelo letiště

Student Univerzity Palackého Jan trávil v rámci programu Erasmus+ semestr na Nord University v norském městě Bodø. „Opatření, která dělala česká vláda, přicházela i v Norsku. Zavřené školy i univerzity nebo obchody,“ popsal Jan.

Minulý týden podle něj dostali e-mail od domovské koordinátorky, že by studenti měli zvážit návrat a že můžou svůj pobyt v zahraničí ukončit bez nějakých sankcí typu vrácení celého stipendia. „Ani jsem nad tím nepřemýšlel. Potom jsem v sobotu volal s kolegou ve Finsku, který říkal, že jeho kamarádka na Erasmu v Itálii se vrací. A on raději taky, protože nevíme, jak se situace může protáhnout. Rozhodl jsem se letět domů,“ vylíčil student, co změnilo jeho názor.

Koupil si letenku na čtvrtek 19. března, jenže později zjistil, že letiště se uzavírají už o tři dny dříve. „Volal jsem na ambasádu do Osla, vysvětlil jsem jim situaci a zeptal se, co mám dělat. Paní odpověděla, že si mě zapíše, ale že zatím neví. Že prý ministr řekl, že se vypravují autobusy, ale že oni žádné instrukce zatím nemají.“

Student našel nedělní let do Berlína, do Prahy totiž nic neletělo. „Kontaktoval jsem ambasádu v Německu, že doletím v neděli do Berlína a že jsem slyšel o svozových autobusech. Pán to potvrdil, ale že jenom do Frankfurtu a Mnichova a možná další, ale do Berlína nic. Prý si pro mě může někdo přijet, že ministr Petříček vyjednal výjimku,“ popsal následující komunikaci s ambasádou Jan.

Rozhodl se tedy, že z Berlína pojede autobusem do Drážďan, kde ho měl vyzvednout kamarád. „Ještě na letišti mě dotyčný kamarád informoval, že volal na hotlinku ministerstva, aby se ujistil, že může přes hranice, aby mě vyzvednul. Tam se dozvěděl, že jelikož není blízký rodinný příslušník, tak nemůže za hranice, mám tedy využít svozových autobusů,“ popsal student.

Kamarád ještě operátorovi řekl, že Jan vyráží z Norska. „Operátor mu odpověděl, že když cestuju z Norska, tak by mě stejně nevzali, protože Norsko je na seznamu rizikových zemí.“

Nakonec pro něj z Moravy dojeli rodiče. „Když jeli do Německa, tak je první policista nechtěl pustit, že nepouští nikoho. Potom přišel druhý, ten už jim dovolil hranice překročit. Zpátky jsme se dostali bez problémů. Teď jsme všichni tři doma ve 14denní karanténě,“ uzavřel svoji cestu student.

2/2 Nastoupit do speciálních busů mohou všichni ti, kterým byla zrušena z důvodu #coronavirus doprava domů a pro které se nedostane nikdo z rodiny (více o nové výjimce na https://t.co/VAzSh9lizg). Po návratu do ČR se jich bude týkat povinná karanténa 14 dnů ‼️ — Tomáš Petříček (@TPetricek) March 15, 2020

Mluvčí ministerstva zahraničí Wernerová ale tvrdí, že většina těch, kteří autobus využívají, jsou právě Češi, kterým byl zrušen navazující spoj do Prahy a jejich cesta tak skončila například ve Vídni nebo Frankfurtu. ‚Zůstaneme v Mexiku‘

Dvanáct českých cestovatelů řeší, jak se dostat domů z Mexika. Nikdo z nich podle člena skupiny Jiřího nedostal oficiální informace z ambasády ani přes aplikaci Dobrovolné registrace občanů České republiky (DROZD). „Přes soukromé kontakty na ministerstvu nám bylo řečeno, že musíme co nejdříve opustit Mexiko a dostat se na území Evropy, kde máme kontaktovat tamní ambasádu pro převoz domů,“ popsal Jiří.

Ve skupině je i Mexičan, který má za ženu Češku, v České republice žijí pět let. „Na ambasádě jim řekli, že jej do Česka nepustí. Akorát si před odjezdem prodlužoval vízum a úřady to ještě nestihly zpracovat,“ dodal Jiří. Podle jeho slov se nakonec celá skupina rozhodla zůstat v Mexiku i za cenu toho, že se uzavřou hranice a bude vyhlášena karanténa. Zírání, odsedávání, pokřikování ‚korona‘. Někteří cizinci žijící v Česku zažívají kvůli viru agresi Číst článek Wernerová v případě, kdy Češi zůstali mimo Evropu, doporučuje obrátit na český zastupitelský úřad a o těchto problémech jej informovat. „Podle počtu takových osob budeme následně jednat o způsobu jejich převozu zpět do České republiky,“ uvedla. Od půlnoci z neděle na pondělí začal platit zákaz vycestování českých občanů do zahraničí, stejně tak jako zákaz vstupu všech cizinců na území Česka. Tato opatření ovlivnila autobusové, vlakové i letecké spoje. Zrušena byla přeshraniční autobusová i vlaková doprava. Společnost Leo Express hlásila na úterý až 75 procent zrušených vlakových spojení. Dopravci Smartwings a ČSA od pondělí postupně zastavují všechny své lety z a do Česka. Pražské letiště Václava Havla kvůli počtu zrušených letů postupně omezuje svůj provoz.